苗栗青農種友善杭菊 奪國際茶業大賽特別獎

2019-10-29 19:04 中央社 苗栗縣29日電



苗栗縣青農謝富羽以友善栽種無毒杭菊，角逐法國AVPA第2屆國際茶業大賽，奪得「特別獎」，致力將台灣小農產品推向國際市場，今獲縣府頒獎表揚。

苗栗縣政府勞工及青年發展處今天辦理青年表揚活動，縣長徐耀昌分別接見表揚苗栗青農謝富羽，以及「2019抗震盃－地震工程模型製作國際競賽」榮獲多獎項的聯合大學師生團隊。

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35歲的謝富羽，大學就讀園藝系，因家中經營花卉農場，累積不少農業實務經驗，曾獲選全國百大青農，更連續2屆拿下公館鄉農會評鑑「紅棗王」，過去栽種玉女番茄、草莓、紅棗，品質備受肯定，這次再以苗栗在地杭菊，參加法國「農產品加值協會」（AVPA）舉辦的第2屆國際茶業大賽，榮獲今年首度加入的花草茶類評比「特別獎」。

歐美花茶眾多，謝富羽以自產自銷、友善耕種的黃金杭菊和雪白杭菊，在強敵環伺、競爭激烈中脫穎而出並不容易，他說，歐洲國家有喝下午茶習慣，這次能夠獲獎也相當驚喜，希望透過這次比賽，讓更多人認識台灣在地小農，將優質產品推向國際市場。

另外，國立聯合大學建築系老師梁漢溪指導方兆玄、陳建安、吳瑞玲及張家澤4名學生，參加2019地震工程模型製作國際競賽，憑藉腦力激盪與團隊合作，利用短短5.5小時製作兼具美觀、抗震的模型，通過相當於7級強震測試，一舉囊括耐震、結構設計及效率比佳作3獎項。

苗栗縣長徐耀昌分別頒發「苗栗好青年 台灣之光」獎牌給獲獎的優秀青年。他說，年輕人充滿熱忱、衝勁，懷抱對家鄉這塊土地的使命，在各自專長領域努力精進，值得嘉勉，也期待更多青年朋友發揮實力、勇於創新，成為下個苗栗、台灣之光。