「坐伙」看見地方的美 青年深入八德竹霄打造新景點

2019-10-29 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



桃園市元智大學學生組成團隊深入八德竹霄社區，今年與青年事務局合作舉辦親子露營、改造在地老屋，透過青年創設文化共享據點「坐伙」耕耘地方。記者陳夢茹／攝影 分享 facebook 秉持推廣在地文化的初心，桃園市元智大學學生組成團隊深入八德竹霄社區，投入3年多來除了協助導覽地景藝術節外，今年更積極與市府青年事務局合作舉辦親子露營、改造在地老屋，透過青年創設文化共享據點「坐伙」耕耘地方，未來計畫想在竹霄社區設計小旅行景點，把人潮帶進來活化在地。

元智大學學生自106年起組成「Egret工作隊」，以桃園在地探索、導覽、田野調查與教育為使命，過去三年來深耕地方，地景藝術節舉辦時也曾協助導覽，今年自組青年行動團隊，在八德市區旁一條小路進去開闢秘境，與青年局合作「九霄雲裡-多元文化深耕行動」該計畫舉辦過兩天一夜的親子露營、米食工作坊等活動，讓外地遊客接觸當地文化及居民，增進對竹霄地區的印象。

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青年行動團隊長李柏翰表示，自己不是本地人而且還是財經科系，對於社區營造、地方創生不是很了解，所幸在竹霄社區發展協會幫助下借到60年未修繕的老屋邊間打造據點，老屋翻新的過程中，地方鄰居、屋主、元智大學教授等人皆給予不少指點，最後打造出一個複合式空間「坐伙」，有空間能販售特色商品、辦工作坊等，希望能發展出特色，讓竹霄地區的能見度及長期收益提升，以利於空間永續經營。