新竹市打造公車新路線 清華校區方便搭乘
2019-10-29 18:04中央社 新竹市29日電
新竹市政府打造市區新公車路線「83路」，串連清華大學光復校區與南大校區，將在11月1日上路。市長林智堅表示，竹市學生使用機車率高，推出「83路」駛入清華方便學生搭乘。
林智堅表示，新竹市政府打造市區公車路線「83路」，路線通往成德路到清華大學，將從11月1日正式營運，每日往返各33班次，行經清大校本部、南大校區、新竹轉運站、建華國中、新竹國小、竹蓮市場及生命紀念園區等節點。
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他說，「83路」路線公車，最早班次6時30分從成德路出發，末班車則為22時25分從清華大學，返回成德路公車所行經地方，不僅讓學生能在上下課運用，也讓市民更方便前往火車站或買菜。
交通處處長倪茂榮表示，第一條「開進校園」的公車路線是新竹市公車綠線，繞進中華大學宿舍、行經玄奘大學與元培科技大學，而公車進校園政策，降低在香山地區3所大學生的交通事故量。如今再推出「83路」路線，協助大學生方便上、下課，強化公車在竹市校區連結。
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