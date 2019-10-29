親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

姚黛瑋認了離婚外籍老公 早已有名無實

新竹市打造公車新路線 清華校區方便搭乘

2019-10-29 18:04中央社 新竹市29日電

新竹市政府打造市區新公車路線「83路」，串連清華大學光復校區與南大校區，將在11月1日上路。市長林智堅表示，竹市學生使用機車率高，推出「83路」駛入清華方便學生搭乘。

林智堅表示，新竹市政府打造市區公車路線「83路」，路線通往成德路到清華大學，將從11月1日正式營運，每日往返各33班次，行經清大校本部、南大校區、新竹轉運站、建華國中、新竹國小、竹蓮市場及生命紀念園區等節點。

他說，「83路」路線公車，最早班次6時30分從成德路出發，末班車則為22時25分從清華大學，返回成德路公車所行經地方，不僅讓學生能在上下課運用，也讓市民更方便前往火車站或買菜。

交通處處長倪茂榮表示，第一條「開進校園」的公車路線是新竹市公車綠線，繞進中華大學宿舍、行經玄奘大學與元培科技大學，而公車進校園政策，降低在香山地區3所大學生的交通事故量。如今再推出「83路」路線，協助大學生方便上、下課，強化公車在竹市校區連結。

公車新竹清華大學

相關新聞

揮別塞車噩夢！ 國3「大鶯豐德交流道」今通過審議

2019-10-29 18:46

竹南排水溝驚見「葡萄汁」環保局：工廠累犯水汙法開罰

2019-10-29 16:44

中華民國的關鍵歷史 中山堂帶民眾回到1949年

2019-10-29 13:25

新竹市公車開進清大 全新路線83路周五開跑

2019-10-29 13:04

南大公園大改造完成 竹蓮市場菜籃族休憩新據點

2019-10-29 13:02

竹縣台三線新風貌 33家30年以上老店大變身

2019-10-29 12:22

苗縣石虎保育自治條例 下月三度闖關

2019-10-28 23:45

隨袋徵收垃圾費 桃園暫不施行

2019-10-28 23:42

挑戰人生下半場／96歲陳孝祿 無冷場的斜槓人生

2019-10-28 23:40

竹科82支消防栓 63支無法運作

2019-10-28 23:38

苦茶籽遭偷採 農友：太誇張

2019-10-28 23:35

苗縣石虎保育自治條例 藍營議會改革連線將自提版本

2019-10-28 22:14

竹市南大路與竹蓮街口破管搶修 東區臨時停水8小時

2019-10-28 17:43

樹上茶籽也在要偷？農友直呼好誇張

2019-10-28 17:00

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

民間送暖 竹市消防局獲贈電動擔架救護車

2019-10-28 14:46

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高市知名一德路周一夜市 違法擺攤多年下月11日熄燈

2019-10-29 13:17

大逆轉！中一中116票反對興建公有停車場

2019-10-29 14:13

「學姐」黃瀞瑩爆紅 秦慧珠酸：升官比超超音速還快

2019-10-29 16:52

新竹市公車開進清大 全新路線83路周五開跑

2019-10-29 13:04

慈濟病房飄麵包香 女兒為臨終母做麵包感動所有人

2019-10-29 10:24

徐國勇稱8年蓋20萬戶社宅 柯文哲打臉：不可能

2019-10-29 16:14

花蓮—仁川定期航班今首航 韓國遊客最想去太魯閣

2019-10-29 11:29

影／肯定潘孟安會爭取、聲望高 蘇貞昌：不然你來當閣揆

2019-10-29 15:57

影／埔里微型園區揭幕招商 南投縣府估增逾300個職缺

2019-10-29 15:35

議員批「關愛之家」超收、紀錄作假 柯文哲鐵色鐵青

2019-10-29 15:07

虎尾老街這家百年茶莊 獲選6都以外唯一5星商店

2019-10-29 15:53

水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39

竹縣台三線新風貌 33家30年以上老店大變身

2019-10-29 12:22

來九份老街必吃美食是啥？ 朱立倫推古早味油蔥粿

2019-10-28 22:12

影／蘇花改國道客運未停靠蘇澳轉運站 地方跳腳

2019-10-29 15:30

泰山水管破30小時大塞車 侯友宜怒要年底前換完老舊管

2019-10-29 12:07

蔥苗價高種的人少 青蔥恐貴到過年

2019-10-29 00:11

大林鎮長為清潔隊增員槓翁章梁 翁要求道歉鎮長不從

2019-10-29 16:16

防火又隔音 紅磚業可望回春

2019-10-28 23:59

饕客無牙難盡興 「吸附性全口活動假牙」讓他如願

2019-10-29 10:25

天氣轉涼 高雄動保處提醒魚塭會出現「頓料」現象

2019-10-29 09:21

北市府轉運站前公車站違停 24小時監控取締

2019-10-28 23:52

爭取10幾年了 宜蘭鐵路高架可行性評估終於送交通部審查

2019-10-29 16:31

民雄航空研發園區5年後營運 翁章梁報告釋政策利多

2019-10-29 10:40

台南藝術節主視覺Logo 爆抄襲英國插畫家5年前作品

2019-10-29 16:29

視察高齡醫學大樓大歎可惜 蘇貞昌送屏醫重建大紅包

2019-10-29 15:29

基隆漂亮景點躍上月曆 11月9日集發票來換

2019-10-29 12:42

中華地下道填平 明年2月動工

2019-10-28 23:03

中華民國的關鍵歷史 中山堂帶民眾回到1949年

2019-10-29 13:25

影／麻豆交流道死亡虎口 機車引道改善完工

2019-10-29 18:21

旗山大林廢爐渣案翻版？垃圾掩埋場同樣滲出高鹼汙水

2019-10-28 19:38

每年湧入80萬名遊客的羅東林業園區 森美館招標委外

2019-10-29 13:58

消防救護若送較遠醫院 高市：患者安危家人要自負

2019-10-28 22:17

鶯歌公所改編西班牙舞曲 公務員免驚「累死被洗頭」

2019-10-29 14:36

黃偉哲：市政中心 任內不會遷址

2019-10-28 23:58

社子島「剔除區徵」 周四截止收件

2019-10-29 00:03

隨袋徵收垃圾費 桃園暫不施行

2019-10-28 23:42

君鴻酒店點交 董座抗議司法不公遭嗆聲

2019-10-29 13:13

台南主幹道永安橋新建明動工 警籲駕駛人改道減少塞車

2019-10-29 16:29

不符現況 中市殯葬、都計法條例全被退回

2019-10-29 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top