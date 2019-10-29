桃市照顧銀髮族 敬老愛心卡推出免費時段、點數折抵
2019-10-29 17:06
聯合報 記者陳夢茹
／桃園即時報導
桃園市108年度樂活重陽季系列活動「長青趣味競賽運動會」今在桃園市立體育館舉行，活動現場有超過2千名銀髮族共襄盛舉、進行不少趣味運動，活動尾聲還有抽獎節目，市政也積極推動各項體育服務，將敬老愛心卡擴大使用範圍增至3個國民運動中心，推出公益時段、點數折抵方案及多項優惠。
桃園市政府為實現全民運動美好藍圖，積極推出各項體育服務，敬老愛心卡針對長者在早上8至10時點及下午2至4點推出免費時段，更擴大使用範圍增至3個國民運動中心，除此之外敬老愛心卡每月有800點可折抵桃園市立游泳池入場門票、國民運動中心各項運動設施，如游泳池、體適能中心，或是租借羽球場、桌球場、籃球場等場地的費用。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
未來更規畫將在南、北區各興建一個長青型國民運動中心，提供長者更多運動場所，推動「人人運動、時時運動、處處運動」的風氣，今日長青趣味競賽運動會總計有35個隊伍報名，超過2千名銀髮族參加，活動內容有「滾球接力」、「推大球曲進」及「隨波起舞」等3項趣味競賽活動，讓各隊伍以競賽方式聯繫彼此情感，賽後頒發紀念獎牌和豐富獎品鼓勵長青族群多運動。
留言