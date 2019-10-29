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桃市照顧銀髮族 敬老愛心卡推出免費時段、點數折抵

2019-10-29 17:06聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市「長青趣味競賽運動會」今日於市立體育館舉行，市政積極推動各項體育服務，將敬...
桃園市「長青趣味競賽運動會」今日於市立體育館舉行，市政積極推動各項體育服務，將敬老愛心卡擴大使用範圍增至3個國民運動中心，推出公益時段、點數折抵方案及多項優惠。 圖／桃園市體育局提供
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桃園市108年度樂活重陽季系列活動「長青趣味競賽運動會」今在桃園市立體育館舉行，活動現場有超過2千名銀髮族共襄盛舉、進行不少趣味運動，活動尾聲還有抽獎節目，市政也積極推動各項體育服務，將敬老愛心卡擴大使用範圍增至3個國民運動中心，推出公益時段、點數折抵方案及多項優惠。

桃園市政府為實現全民運動美好藍圖，積極推出各項體育服務，敬老愛心卡針對長者在早上8至10時點及下午2至4點推出免費時段，更擴大使用範圍增至3個國民運動中心，除此之外敬老愛心卡每月有800點可折抵桃園市立游泳池入場門票、國民運動中心各項運動設施，如游泳池、體適能中心，或是租借羽球場、桌球場、籃球場等場地的費用。

未來更規畫將在南、北區各興建一個長青型國民運動中心，提供長者更多運動場所，推動「人人運動、時時運動、處處運動」的風氣，今日長青趣味競賽運動會總計有35個隊伍報名，超過2千名銀髮族參加，活動內容有「滾球接力」、「推大球曲進」及「隨波起舞」等3項趣味競賽活動，讓各隊伍以競賽方式聯繫彼此情感，賽後頒發紀念獎牌和豐富獎品鼓勵長青族群多運動。

桃園市「長青趣味競賽運動會」今日於市立體育館舉行，市政積極推動各項體育服務，將敬...
桃園市「長青趣味競賽運動會」今日於市立體育館舉行，市政積極推動各項體育服務，將敬老愛心卡擴大使用範圍增至3個國民運動中心，推出公益時段、點數折抵方案及多項優惠。 圖／桃園市體育局提供
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桃園市「長青趣味競賽運動會」今日於市立體育館舉行，市政積極推動各項體育服務，將敬老愛心卡擴大使用範圍增至3個國民運動中心，推出公益時段、點數折抵方案及多項優惠。 圖／桃園市體育局提供
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