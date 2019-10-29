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竹南排水溝驚見「葡萄汁」環保局：工廠累犯水汙法開罰

2019-10-29 16:44聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮佳興里附近龍鳳溝，昨下午驚見有紫色汙水流入溝渠，網友留言「製造葡萄汁嗎？」苗縣府環保局昨下午3點接獲民眾通報，追查發現附近一家未登記資源回收廠，未依規定處理回收桶槽內的殘料，就將桶槽破碎處理，造成紫色殘料流入龍鳳溝內，環保局將依水汙染防治法開罰，該工廠累犯，最重可依違反水汙法開罰30萬。

有網友昨在粉絲團「靠北苗栗」、竹南地方社團PO出照片，大排水溝突然湧出大量的紫色液體，排入溝內順流而下，流入下游的射流溝，排放到中港溪。網友留言「有人在竹南龍鳳大排水製造葡萄汁嗎？」，也有網友回應「紫藥水」。

苗縣環保局指出，昨天下午3點接獲民眾反映後，趕到現場追查發現，是附近一間未登記的資源回收場，場內員工沒有先處理桶槽內染料，逕自將桶槽破碎回收，桶槽底部殘料，成為紫色汙水，排到龍鳳溝內。

環保局指出，該業者今年3月因排水鹼質超標遭環保局開罰3萬元，罰款至今未繳納，已由行政執行署辦理強制執行，此次再犯將加重罰款，最高可處30萬元。

苗栗縣竹南鎮佳興里附近龍鳳溝，昨下午驚見紫色汙水流入溝渠，網友留言「製造葡萄汁嗎...
苗栗縣竹南鎮佳興里附近龍鳳溝，昨下午驚見紫色汙水流入溝渠，網友留言「製造葡萄汁嗎？」苗縣府環保局追查發現，一家未登記資源回收廠，未依規定處理回收桶槽內殘料，環保局將依水汙染防治法開罰，該工廠累犯，最重可開罰30萬。記者劉星君／翻攝
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苗栗縣竹南鎮佳興里附近龍鳳溝，昨下午驚見紫色汙水流入溝渠，網友留言「製造葡萄汁嗎...
苗栗縣竹南鎮佳興里附近龍鳳溝，昨下午驚見紫色汙水流入溝渠，網友留言「製造葡萄汁嗎？」苗縣府環保局追查發現，一家未登記資源回收廠，未依規定處理回收桶槽內殘料，環保局將依水汙染防治法開罰，該工廠累犯，最重可開罰30萬。記者劉星君／翻攝
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