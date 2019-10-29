桃園區衛生所 推廣器官捐贈簽署數全國第一名

2019-10-29 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市各衛生所推動器官捐贈簽署數不遺餘力。圖／桃園市衛生局提供 分享 facebook 為表揚推廣器官捐贈的優秀勸募人員與醫療機構，財團法人器官捐贈移植登錄中心於今天舉辦「器而不捨‧勇敢續愛」，第12屆優秀器官勸募人員暨醫療機構頒獎典禮，桃園市桃園區衛生所榮獲全國衛生所組推廣器官捐贈簽署數第一名殊榮，由器官捐贈移植登錄中心李伯璋董事長頒獎表揚。

器官捐贈移植登錄中心統計107年7月1日至108年6月30日，全國衛生所器官捐贈簽署總數計3029人，桃園市13區衛生所平均簽署數為26人，位居6都之首，其中桃園區衛生所器官捐贈簽署數為98人，居全國衛生所簽署之冠。

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衛生局長王文彥表示，衛生福利部於103年10月1日修正「人體器官移植分配及管理辦法」，器官捐贈者的配偶或三親等血親，如有器官捐贈需要，將可享有排序優先升等機會，器官捐贈的善行不僅可以遺愛人間，更能嘉惠家人，留下無限的健康庇祐。