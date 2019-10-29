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桃園區衛生所 推廣器官捐贈簽署數全國第一名

2019-10-29 15:57聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市各衛生所推動器官捐贈簽署數不遺餘力。圖／桃園市衛生局提供
桃園市各衛生所推動器官捐贈簽署數不遺餘力。圖／桃園市衛生局提供
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為表揚推廣器官捐贈的優秀勸募人員與醫療機構，財團法人器官捐贈移植登錄中心於今天舉辦「器而不捨‧勇敢續愛」，第12屆優秀器官勸募人員暨醫療機構頒獎典禮，桃園市桃園區衛生所榮獲全國衛生所組推廣器官捐贈簽署數第一名殊榮，由器官捐贈移植登錄中心李伯璋董事長頒獎表揚。

器官捐贈移植登錄中心統計107年7月1日至108年6月30日，全國衛生所器官捐贈簽署總數計3029人，桃園市13區衛生所平均簽署數為26人，位居6都之首，其中桃園區衛生所器官捐贈簽署數為98人，居全國衛生所簽署之冠。

衛生局長王文彥表示，衛生福利部於103年10月1日修正「人體器官移植分配及管理辦法」，器官捐贈者的配偶或三親等血親，如有器官捐贈需要，將可享有排序優先升等機會，器官捐贈的善行不僅可以遺愛人間，更能嘉惠家人，留下無限的健康庇祐。

王文彥說，目前桃園市各醫院、衛生所及衛生局皆已設置器官捐贈諮詢與簽署窗口，簽署後就「註記意願於健保IC卡」，民眾如有簽署服務需求或相關疑問，可洽桃園市各簽署窗口、市民服務專線1999或撥打桃園市政府衛生局服務專線（03）3349563洽詢，用行動實現大愛，幫助病危者重生，展開新生命，讓愛延續。

桃園市桃園區衛生所榮獲全國衛生所組推廣器官捐贈簽署數第一名殊榮。圖／桃園市衛生局...
桃園市桃園區衛生所榮獲全國衛生所組推廣器官捐贈簽署數第一名殊榮。圖／桃園市衛生局提供
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器官捐贈衛生所衛生局

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