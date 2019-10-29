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中華民國的關鍵歷史 中山堂帶民眾回到1949年

2019-10-29 13:25聯合報 記者郭頤／台北即時報導

台北市中山堂11月6日至12月29日將舉辦「回到1949 中華民國渡海70周年紀念文物展」，展覽共計展出珍貴展品80餘件，是少數聚焦於「1949事件」的展覽，展出人物故事包含前總統蔣介石、將軍邱清泉和政界人士雷震等人，是首次公開1949年代自重要人物至市井小民的信札。

歷史的路徑既是必然，也是偶然，1949年國民政府遷台，對中華民國歷史產生巨大影響，此次展覽規畫4大主題，「湖海流離」、「永恆盛事」、「經世濟民」及「同體大悲」，探討戰爭前後諸多歷史背景及人物思想作為，以及戰爭、政治、經濟及宗教等面向。

重要展品包括蔣介石致湯恩伯的親筆手札，佛教界高僧對於奉迎玄奘舍利子來台事宜的反覆討論、太虛大師的墨寶，和文學書家的漢字藝術等，都是現代文化史上重要的史料，民眾們可以從展覽中找尋時代軌跡，拼湊出一個關鍵年代的風貌。

中山堂以人物及事件為經緯，展出人物包括前總統（蔣介石、蔣經國、嚴家淦）、將軍（邱清泉、余漢謀等）、政界人士（吳國楨、李萬居、雷震、陳誠等）、高僧、文人與書畫家，呈現當時各界菁英在台灣的交流互動。

這次活動由中山堂、國立清華大學文物館籌備處及「何創時書法藝術基金會」共同合辦，何創時書法藝術基金會展出胡適新詩、梁實秋寫給陳紀瀅的信札、俞大猷信札，還有多件于右任的書法作品，都是民眾平時少見的珍貴展品。

另外，展覽期間周末連續舉辦7場主題講座，邀集楊照、陳芳明和江宜樺等12位學者專家，針對思想、政治、生命史及文化藝術等議題進行精闢對談。其他活動詳情，民眾可至中山堂官方網站查詢。

台北市中山堂11月6日至12月29日將舉辦「回到1949 中華民國渡海70周年紀...
台北市中山堂11月6日至12月29日將舉辦「回到1949 中華民國渡海70周年紀念文物展」，展覽共計展出珍貴展品80餘件。圖／北市中山堂提供
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