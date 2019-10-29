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新竹市公車開進清大 全新路線83路周五開跑

2019-10-29 13:04聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市全新公車路線「83路」將於11月1日正式上路，串連清華大學光復校區與南大校區。市長林智堅說，他觀察，竹市大學生使用機車頻率高，因此積極研擬公車路線滿足學子需求，繼開設公車「綠線」進中華大學宿舍，今天再宣布「83路」將開進清華大學，鼓勵學子多加利用搭乘。

林智堅說，由於清大與新竹教育大學於民國105年底合併，且清大學生使用機車頻率，為鼓勵學生多搭公車、少騎乘機車以降低事故率，也盼校區間的交通更為便利，因此市府與校方合作，共同研擬出83路新公車路線，這也是他上任後第二條開進校園的公車。

交通處長倪茂榮說，林智堅上任後研擬的第一條「開進校園」公車路線是新竹市公車綠線，該路線行經中華大學宿舍、玄奘大學與元培科技大學，開通後不僅運量從民國104年的14.5萬人次，到107年增為51.3萬人次，事故的發生件數也從104年157件下降至107年69件，108年1到7月的事故數也下降至33件，顯見公車進校園政策，確實成功降低香山地區3所大學學生的交通事故量。

倪茂榮表示，83路（成德路－清華大學）由科技之星營運，目前以中型巴士行駛，市府也將觀察運量情形並評估民眾需求，必要時再調整。83路每日往返各33班次，最早班次6點30從成德路出發，末班車則為晚間 10點25從清華大學返回成德路。該路線經南大路（清大南大校區）到新竹轉運站，再經由公竹路往公園路、東山街後轉食品路、東南街、建華街、寶山路後進入清大校園。這條新路線會經過清大南大校區、新竹國小、竹蓮市場、新竹轉運站、新竹公園、建華國中及清大校本部等。

另外，竹市南區目前有市區公車71、72、73路，但只有73路少數班次行經新竹生命園區，開闢83路之後，市區到新竹生命園區往返更便利，完善南區公車路網。

83路公車開進清大校園公車站點。圖／市府提供
83路公車開進清大校園公車站點。圖／市府提供
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公車新竹清大

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