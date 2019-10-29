南大公園大改造完成 竹蓮市場菜籃族休憩新據點

2019-10-29 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



新竹市南區南大公園鄰近竹蓮市場是許多民眾買菜必經之處，但植栽過密，加上高低落差大，使用效果不佳，經市府規畫改善工程，今宣布完工啟用，市長林智堅說，南大公園20年來都沒有大規模整修，如今設置無障礙坡道解決公園與路面差距近5米的問題，要讓菜籃族、兒童、身障與高齡者都可自在生活。

林智堅今天逐一巡視新設施，陪幼兒園小朋友玩共融遊具碎石坑的挖土機，從磨石子溜滑梯一一接住興奮溜下的孩子們，也到休憩涼亭下和長輩們話家常。

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林智堅說，南大公園是民眾到竹蓮市場買菜時必經之處，過去的南大公園撲面與周圍道路約有3至4米高低差，導致行動不便的長輩20年來都要繞路而行，這次工程特地投入1470萬元鋪設無障礙坡道，並在公園路面使用抿石子和無縫彈性地墊等材料，不論是娃娃車抑或輪椅，皆能方便移動使用，還有許多許多老少咸宜的公設，盼讓鄰近的竹蓮生活圈機能更完善。

市府城銷處指出，改善後的南大公園設施豐富，除規畫共享廣場，提供民眾友善的集會休閒空間，更拋棄過去「罐頭式」塑膠遊具，增加搖搖馬、攀爬區、磨石子溜滑梯、共融碎石坑挖土機等孩子最愛的遊樂設施，也有適合年長者活動筋骨的體健設施區，並在公園內新增涼亭及21張座椅，讓菜籃族休息，在綠蔭下享受溫暖的陽光和新鮮的空氣。