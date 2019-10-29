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竹縣台三線新風貌 33家30年以上老店大變身

2019-10-29 12:22聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣政府從2年前開始辦理「新竹縣新台三線特色產業文化復興發展計畫」，輔導關西、橫山、竹東、北埔、峨眉鄉鎮，33家經營30年以上客家傳統產業轉型經營或空間改造，期盼藉此提升整體經濟動能，經過2年多的輔導，老店都有了新面貌，計畫也推出導覽文宣「時光竹寶盒-魅力風城。客庄尋寶趣」，歡迎民眾跟著文宣的腳步，一一造訪。

縣長楊文科表示，計畫透過專業團隊諮詢診斷、提升創新經營模式、亮點空間改造、青年創意競賽等不同創新方式，挖掘新竹縣台三線上五鄉鎮老產業特色，發揚珍貴傳統技藝、老故事，歡迎民眾前來一遊，體會客家傳統智慧、創新力量。

位於竹東鎮超過70多年歷史的東陽醬油，第三代老闆彭國柱原本從事電子產業，後來決定回家鄉主持家業，依舊堅守手工釀造、自然發酵，並透過參加此計畫，規畫商品統一視覺及形象，以醬油咖啡為底色，進行包裝設計大變身，讓老牌醬油穿上精緻新包裝，並製作醬油釀造流程看板及老故事牆改造，提升店家空間氛圍。

成立於1945年的橫山鄉沙坑茶廠，早期製造紅茶，後來發展加工、外銷為主，轉型經營多方位茶產業活動，透過空間規畫改善、老故事編排與製作，改造店家主視覺形象，但仍保留茶廠早期營運空間與時代痕跡的原貌，讓老茶廠搖身一變，成為文青打卡好去處。老闆許正清也經常舉辦沙坑茶會，歡迎訪客以預約方式體驗製作茶包、烘培體驗。

經過2年多的計畫輔導，33家老店都有了不少改變，計畫也推出導覽文宣「時光竹寶盒-魅力風城。客庄尋寶趣」，完整收錄參與此次參與計畫的老店，將這些亮點串聯為「大地寶藏」、「人文寶藏」、「時光寶藏」、「記憶寶藏」四大主題遊程，讓民眾在規畫遊程時沒煩惱，只要掃描QR-code便可知店家資訊，數量有限，歡迎至縣府服務台、參加店家索取，或到縣府網站下載電子版。

經過2年多的計畫輔導，33家老店都有了不少改變，計畫也推出導覽文宣「時光竹寶盒-...
經過2年多的計畫輔導，33家老店都有了不少改變，計畫也推出導覽文宣「時光竹寶盒-魅力風城。客庄尋寶趣」，完整收錄參與此次參與計畫的老店。記者陳斯穎／攝影
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成立於1945年的橫山鄉沙坑茶廠，早期製造紅茶，後來發展加工、外銷為主，轉型經營...
成立於1945年的橫山鄉沙坑茶廠，早期製造紅茶，後來發展加工、外銷為主，轉型經營多方位茶產業活動，透過空間規劃改善、老故事編排與製作，改造店家主視覺形象。圖／新竹縣政府提供
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新竹台三線

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