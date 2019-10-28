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苗縣石虎保育自治條例 藍營議會改革連線將自提版本

2019-10-28 22:14聯合報 記者劉星君／即時報導

苗栗縣是石虎保育重要棲地，苗栗縣政府兩度提出苗縣石虎保育自治條例均遭議會退回，苗縣議會第19屆第二次定期會將在11月中旬開議，國民黨議會黨團、議會改革連線（時代力量、民進黨、無黨籍）將提擬各自版本，石虎保育自治條例將三度闖關議會。

苗栗縣議長鍾東錦說，國民黨團提的版本，保育跟建設並進，「管人不管地」，如果地願意做保育、保護區，要民眾自願，不能把公權力強諸在人民財產上面。如果民眾願意保育區，相對提供一定獎金，目前農委會定案友善石虎生態給付，一公頃兩萬元。

國民黨團提出的版本跟縣府版本差異？「就是在開發」鍾東錦說，會提一個機制，環評多久沒有定案，應該要給人家答案，才不會要開發的案子，只要在石虎熱區，一開發就面臨抗爭。財產是私人的，要開發有其權利主張，做好石虎友善工法，不管開發什麼，站在輔導與協助方向走，而不是一味反對。

議會改革連線（時代力量、民進黨與無黨籍），時代力量議員曾玟學說，他們提出石虎保育自治條例版本，爭取認同，曾玟學說，擬定的版本，會明確訂出成立「石虎保育推動諮詢小組」，並明定小組成員如何產生，專家學者要有三分之二，另外，針對生態檢核部分，將石虎棲地分級，每五年定期檢討，根據不同的分級標準，擬定不同的生態補償。

對於國民黨團提出「管人不管地」，曾玟學認為，這有點在規避責任，土地本來就是人類在使用。縣府的版本，也僅要求政府公共工程要做專家詢問及友善工法，對土地沒有任何限制。民進黨議員陳光軒重申，從政府公共工程帶頭做，工程開發前對專家學者的諮詢是必要，對私人興辦事業願意配合政府輔導部分予以獎勵，立場沒有改變。

苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等國民黨議員們今到竹南警分局頒發破案獎金，感謝警方偵破監測石虎的紅外線相機遭竊案。徐耀昌說，議會國民黨團提出石虎保育自治條例，過去兩次提案，都有些少數反對，這次有更詳實、更具前瞻的提案，希望能通過，讓保育工作有法源依據。

苗栗縣長徐耀昌（右六）、苗栗縣議長鍾東錦（右四）今到苗縣竹南分局頒發破案獎金，感...
苗栗縣長徐耀昌（右六）、苗栗縣議長鍾東錦（右四）今到苗縣竹南分局頒發破案獎金，感謝警方快速偵破監測石虎的紅外線照相機失竊案，議長鍾東錦說，議會國民黨團將推出國民黨團版本的石虎保育自治條例。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議會改革連線，將提出石虎保育自治條例，由時代力量議員曾玟學擬定，將爭取其他...
苗栗縣議會改革連線，將提出石虎保育自治條例，由時代力量議員曾玟學擬定，將爭取其他議員認同。記者劉星君／攝影
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苗栗縣長徐耀昌（中）、苗栗縣議長鍾東錦（右二）今到苗縣竹南警分局頒發破案獎金，感...
苗栗縣長徐耀昌（中）、苗栗縣議長鍾東錦（右二）今到苗縣竹南警分局頒發破案獎金，感謝警方快速偵破監測石虎的紅外線照相機失竊案，議長鍾東錦說，議會國民黨團將推出國民黨團版本的石虎保育自治條例。記者劉星君／攝影
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