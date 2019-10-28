新竹縣文化基金會董事長改選 林光華交棒楊文科

2019-10-28 17:52 中央社 新竹縣28日電



因應「財團法人法」今年2月施行，新竹縣文化基金會董事會今天改選，原任董事長林光華交棒，新任董事長、新竹縣長楊文科表示，縣府將與基金會攜手，共推竹縣文化發展。

新竹縣文化局表示，因應「財團法人法」於今年2月1日施行，針對政府捐助的財團法人，其董、監事須逾半數為官方遴選等具體規範須遵照，因此，縣府函請新竹縣文化基金會依法辦理。經楊文科與林光華協商後達成共識，雙方攜手合作。

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林光華向中央社記者指出，他擔任基金會董事長21年，身為董事長責任重大，每年基金會以有限資源辦理吳濁流文藝營等，補助弱勢孩子學習文學。現在雖然卸下董事長一職，但對於文學推動，不會因卸職後而影響，將繼續協助。

楊文科向中央社記者表示，將優先處理財團法人吳濁流文學獎基金會的相關議題，例如協助文學獎移回新竹縣，將以新竹縣文化基金會的資源讓吳濁流文學獎更加壯大。

楊文科指出，新竹縣文化基金會第10屆董事、監察人共計18人今天進行改選，僅4人留任，其餘皆為新任，其中包括聯電榮譽副董事長宣明智、吳濁流的孫女吳杏村等皆首度成為董事之一。

新竹縣文化局表示，新竹縣文化基金會在民國82年由當時台灣省政府、新竹縣政府及民間三方捐助資金成立，其中，政府捐助金額超過50%，屬政府捐助的財團法人，主要協助文化局舉辦文化藝術展演、研習等。