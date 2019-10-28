樹上茶籽也在要偷？農友直呼好誇張
2019-10-28 17:00
聯合報 記者范榮達
／即時報導
2014年黑心油事件後，台灣在地苦茶油興起，行情也看俏，苗栗縣銅鑼鄉山區茶園今年首次傳出在園茶籽遭到偷採事件，一名農友損失2分之1到3分之1，他直呼太誇張！認為茶籽製成苦茶油程序相當費功夫，始料所不及也會被偷。
苗栗縣油茶園面積159公頃，分布三灣、南庄、三義、銅鑼、頭屋及苗栗市等地，列入「對地綠色環境給付計畫」契作戰略作物獎勵，加上黑心油事件後，市場備受看好，三義鄉農會販售的苦茶油500西西，牌價就要1000元，目前正是茶籽產季，銅鑼鄉卻首傳遭盜採事件。
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一名農友指出，他的油茶園面積2分多，去年是產量「小年」，採收茶籽去殼後120台斤，今年是產量「大年」，估計茶籽去殼後收成180台斤到200台斤，採收前察看油茶樹結實纍纍，未料才隔幾天，茶籽數量明顯減少，去殼後連100台斤都不到。
他原本以為是個案，沒想到接連有2名親友的茶籽也被偷採，且採收前曾看見油茶園附近有可疑人士，驚覺可能是專門盜採茶籽，因茶籽要去殼，相當費功夫，「偷採茶籽真的好誇張」！
銅鑼鄉農會總幹事曾義孝說，油茶樹比較不需要灌溉管理，加上位置較為偏遠，有心人士有可能趁機盜採，不過應該是零星案例，將會請警方加強注意防盜。
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