親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

平均每位股民大賺47.4萬！ 台股現在還能搶進嗎？

樹上茶籽也在要偷？農友直呼好誇張

2019-10-28 17:00聯合報 記者范榮達／即時報導

2014年黑心油事件後，台灣在地苦茶油興起，行情也看俏，苗栗縣銅鑼鄉山區茶園今年首次傳出在園茶籽遭到偷採事件，一名農友損失2分之1到3分之1，他直呼太誇張！認為茶籽製成苦茶油程序相當費功夫，始料所不及也會被偷。

苗栗縣油茶園面積159公頃，分布三灣、南庄、三義、銅鑼、頭屋及苗栗市等地，列入「對地綠色環境給付計畫」契作戰略作物獎勵，加上黑心油事件後，市場備受看好，三義鄉農會販售的苦茶油500西西，牌價就要1000元，目前正是茶籽產季，銅鑼鄉卻首傳遭盜採事件。

一名農友指出，他的油茶園面積2分多，去年是產量「小年」，採收茶籽去殼後120台斤，今年是產量「大年」，估計茶籽去殼後收成180台斤到200台斤，採收前察看油茶樹結實纍纍，未料才隔幾天，茶籽數量明顯減少，去殼後連100台斤都不到。

他原本以為是個案，沒想到接連有2名親友的茶籽也被偷採，且採收前曾看見油茶園附近有可疑人士，驚覺可能是專門盜採茶籽，因茶籽要去殼，相當費功夫，「偷採茶籽真的好誇張」！

銅鑼鄉農會總幹事曾義孝說，油茶樹比較不需要灌溉管理，加上位置較為偏遠，有心人士有可能趁機盜採，不過應該是零星案例，將會請警方加強注意防盜。

油茶園疑被盜採前、後（如圖），茶籽數量差很大。圖／農友提供
油茶園疑被盜採前、後（如圖），茶籽數量差很大。圖／農友提供
分享
油茶園疑被盜採前（如圖）、後，茶籽數量差很大。圖／農友提供
油茶園疑被盜採前（如圖）、後，茶籽數量差很大。圖／農友提供
分享

苦茶油苗栗縣

相關新聞

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

民間送暖 竹市消防局獲贈電動擔架救護車

2019-10-28 14:46

慢飛寶貝西洋萬聖節變妝遊行 跟開漳聖王爺爺要糖

2019-10-28 13:12

加入生態物流社群 桃市拚永續

2019-10-28 00:48

學生「逐步東行」話色彩 驚豔竹東鎮民

2019-10-28 00:48

竹市將軍村博好評 修復2期獲補助

2019-10-28 00:46

聯合盃作文賽 新竹、苗栗初賽登場

2019-10-28 00:43

向醫師謝春梅、作家李喬致敬 公館席開53桌

2019-10-28 00:24

桃園客家音樂節 山歌紀念賴碧霞

2019-10-28 00:21

桃園農博會今天閉幕 未來場館將轉型為環境教育基地

2019-10-27 20:57

政府資訊結合餐車定位App 讓公共事務不再有距離

2019-10-27 20:21

警員撞斷3根肋骨路跑活動帳棚害的？ 南庄農會被質疑

2019-10-27 19:32

客家傳統音樂節頒獎 向已逝客家山歌國寶賴碧霞致敬

2019-10-27 18:39

桃警嚴重不足警民比最高 鄭文燦：10億增926警強化治安

2019-10-27 18:28

國中生發行《逐步東行》第6年 色彩紀錄竹東巷弄好驚艷

2019-10-27 18:25

培養帶得走的能力 聯合盃作文大賽苗栗區初賽千人競筆

2019-10-27 16:20

寫作新星高材生王亭雲 將隨父母腳步投入法律界

2019-10-27 13:46

桃園、國際ICLEI簽約 讓全世界看見護生態物流決心

2019-10-27 13:39

聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今登場 共2918人參加

2019-10-27 12:57

社企聯合市集 以創意發展城市的永續

2019-10-27 12:56

搶攻親子認同 吳旭智牽線 促高中生兄妹辦全英闖關活動

2019-10-27 12:30

竹東水資源回收中心 通過環境教育設施場所認證

2019-10-27 12:20

竹市最大規模歷史建築修復 將軍村二期獲1.78億經費

2019-10-27 12:05

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

黃偉哲證實 謝震武之妻將到台南任職美術館副館長

2019-10-27 21:17

彰化縣財政及時雨 王惠美從離岸風電每年挖到4.1億元

2019-10-27 20:21

警員撞斷3根肋骨路跑活動帳棚害的？ 南庄農會被質疑

2019-10-27 19:32

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

鮮乳市場競爭 柳營小農自創品牌用這招搶出路

2019-10-27 22:11

桃警嚴重不足警民比最高 鄭文燦：10億增926警強化治安

2019-10-27 18:28

他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-28 15:14

台南民宿合法申設範圍將再擴大 多數民宿地點都能納入

2019-10-27 19:30

影／放生惹禍？ 基隆潮境保育區外來種龍虎斑入侵

2019-10-28 14:43

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

連獲全國性兩大獎肯定 高雄這個社區「金厲害」

2019-10-27 20:48

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

花蓮海灘出現大量漂流木 即日起開放撿拾

2019-10-28 13:59

亞洲三項唯一旅遊據點盡在彰化 日本遊客詢問度高

2019-10-28 14:34

新住民立委林麗蟬組後援會 力挺韓國瑜和立委參選人

2019-10-27 20:58

顧健康！ 無黨團結聯盟主席林炳坤證實自政壇引退

2019-10-27 17:46

民進黨下架四維八德 台中50校串聯推禮義廉恥

2019-10-28 14:33

影／埔里鯉魚潭自力造舟笑料多 空拍慘狀全都錄

2019-10-27 20:49

流浪犬被捕獸夾夾傷 成就人與狗、狗與狗動人故事

2019-10-28 09:20

國中生發行《逐步東行》第6年 色彩紀錄竹東巷弄好驚艷

2019-10-27 18:25

新店安坑高地社區水費太貴！ 議員提方案解決

2019-10-28 11:06

黃偉哲宣示：不管4年或8年 雙行政中心不變

2019-10-28 12:09

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55

台中大里衛生所醫師補上了 還有6衛生所缺醫師

2019-10-28 11:59

向醫師謝春梅、作家李喬致敬 公館席開53桌

2019-10-28 00:24

高雄病患跨區送醫爭議 南市消防局：就近、適當為原則

2019-10-28 11:04

洪慈庸募款餐會 請林佳龍蔡其昌賣「人生重要物品」

2019-10-27 20:47

桃園農博會今天閉幕 未來場館將轉型為環境教育基地

2019-10-27 20:57

高市解編公設保留地 開發成焦點

2019-10-27 23:14

原住民彩繪列車明天後卸妝 台東鐵道迷今搶拍最後身影

2019-10-27 17:45

太平媽遶境大會香 今晚席開400桌宴請300宮廟

2019-10-28 13:14

市府轉運站前公車站 下月起24小時科技執法抓違停

2019-10-28 15:55

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

提倡垃圾分類零廢棄 高雄辦二手家具拍賣跳蚤市集

2019-10-27 22:59

彰化及時雨 風電海上償金每年3億可收20年

2019-10-28 00:32

五股堤防將加高 都計現曙光

2019-10-28 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top