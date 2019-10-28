親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

平均每位股民大賺47.4萬！ 台股現在還能搶進嗎？

城市外交再出擊 荷蘭國會議員睽違15年再訪台灣

2019-10-28 16:12聯合報 記者張雅婷／即時報導

荷蘭國會議員睽違15年再訪台灣，新竹市長林智堅接見荷蘭眾議院眾議員克羅(Henk Krol)、參議員貝伊(Martine Baay-Timmerman)及荷蘭國會暨智庫訪問團，對於荷蘭眾議院於10月8日全院表決通過動議支持台灣參與國際組織，林智堅表達由衷感謝，也向訪問團介紹竹市歷史文化與產業發展，也提到竹市近年與荷蘭的緊密關係，並分享竹市長照政策與經驗進行交流，盼透過實質的城市外交為兩國關係更進一步。

林智堅表示，台灣與荷蘭有很深的歷史淵源，除了在政治、科技、經貿領域上是重要夥伴，在高科技產業領域中，ASML台灣總部在竹科X產業園區基地，未來市府會積極規劃吸引更多半導體產業在竹市投資扎根，與荷蘭產業間的互動將會更加緊密。

荷蘭眾議員克羅表示，荷蘭國會睽違15年再次訪問台灣，也是眾議院首次訪台，具有重大的意義，盼新竹市與荷蘭未來會有更多城市交流，為兩國關係一起努力。

林智堅向訪問團介紹，新竹市是台灣的高科技重鎮，更有「台灣矽谷」美名，發展已超過300年；而新竹市也是兒童城市，不只重視兒童與教育政策的發展，在公共建設上也加入友善兒童的設計；此外，交通方面的規劃也將借鏡荷蘭經驗，推動大眾運具、步行城市與友善單車族的環境，希望透過學習荷蘭與國外成功的城市規劃，讓新竹市更美好。

針對訪問團好奇的長照與高教議題，林智堅表示，新竹市長照規劃是透過地方政府與中央攜手投入資源，提供居家照護、社區日照中心、社區服務站等多面向，發展適合台灣人民生活習慣的在地長照服務；高教方面，竹市積極擔任產官學研間的平台，促進彼此合作，媒合企業人才需求，並大力支持新創。

荷蘭國會議員睽違15年再訪台灣，新竹市長林智堅接見荷蘭眾議院眾議員克羅(Henk...
荷蘭國會議員睽違15年再訪台灣，新竹市長林智堅接見荷蘭眾議院眾議員克羅(Henk Krol)、參議員貝伊(Martine Baay-Timmerman)及荷蘭國會暨智庫訪問團。圖／竹市府提供
分享
荷蘭國會議員睽違15年再訪台灣，新竹市長林智堅接見荷蘭眾議院眾議員克羅(Henk...
荷蘭國會議員睽違15年再訪台灣，新竹市長林智堅接見荷蘭眾議院眾議員克羅(Henk Krol)、參議員貝伊(Martine Baay-Timmerman)及荷蘭國會暨智庫訪問團。圖／竹市府提供
分享
荷蘭國會議員睽違15年再訪台灣，新竹市長林智堅接見荷蘭眾議院眾議員克羅(Henk...
荷蘭國會議員睽違15年再訪台灣，新竹市長林智堅接見荷蘭眾議院眾議員克羅(Henk Krol)、參議員貝伊(Martine Baay-Timmerman)及荷蘭國會暨智庫訪問團。圖／竹市府提供
分享

荷蘭新竹林智堅

相關新聞

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

民間送暖 竹市消防局獲贈電動擔架救護車

2019-10-28 14:46

慢飛寶貝西洋萬聖節變妝遊行 跟開漳聖王爺爺要糖

2019-10-28 13:12

加入生態物流社群 桃市拚永續

2019-10-28 00:48

學生「逐步東行」話色彩 驚豔竹東鎮民

2019-10-28 00:48

竹市將軍村博好評 修復2期獲補助

2019-10-28 00:46

聯合盃作文賽 新竹、苗栗初賽登場

2019-10-28 00:43

向醫師謝春梅、作家李喬致敬 公館席開53桌

2019-10-28 00:24

桃園客家音樂節 山歌紀念賴碧霞

2019-10-28 00:21

桃園農博會今天閉幕 未來場館將轉型為環境教育基地

2019-10-27 20:57

政府資訊結合餐車定位App 讓公共事務不再有距離

2019-10-27 20:21

警員撞斷3根肋骨路跑活動帳棚害的？ 南庄農會被質疑

2019-10-27 19:32

客家傳統音樂節頒獎 向已逝客家山歌國寶賴碧霞致敬

2019-10-27 18:39

桃警嚴重不足警民比最高 鄭文燦：10億增926警強化治安

2019-10-27 18:28

國中生發行《逐步東行》第6年 色彩紀錄竹東巷弄好驚艷

2019-10-27 18:25

培養帶得走的能力 聯合盃作文大賽苗栗區初賽千人競筆

2019-10-27 16:20

寫作新星高材生王亭雲 將隨父母腳步投入法律界

2019-10-27 13:46

桃園、國際ICLEI簽約 讓全世界看見護生態物流決心

2019-10-27 13:39

聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今登場 共2918人參加

2019-10-27 12:57

社企聯合市集 以創意發展城市的永續

2019-10-27 12:56

搶攻親子認同 吳旭智牽線 促高中生兄妹辦全英闖關活動

2019-10-27 12:30

竹東水資源回收中心 通過環境教育設施場所認證

2019-10-27 12:20

竹市最大規模歷史建築修復 將軍村二期獲1.78億經費

2019-10-27 12:05

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

黃偉哲證實 謝震武之妻將到台南任職美術館副館長

2019-10-27 21:17

彰化縣財政及時雨 王惠美從離岸風電每年挖到4.1億元

2019-10-27 20:21

警員撞斷3根肋骨路跑活動帳棚害的？ 南庄農會被質疑

2019-10-27 19:32

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

鮮乳市場競爭 柳營小農自創品牌用這招搶出路

2019-10-27 22:11

桃警嚴重不足警民比最高 鄭文燦：10億增926警強化治安

2019-10-27 18:28

他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-28 15:14

台南民宿合法申設範圍將再擴大 多數民宿地點都能納入

2019-10-27 19:30

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

影／放生惹禍？ 基隆潮境保育區外來種龍虎斑入侵

2019-10-28 14:43

連獲全國性兩大獎肯定 高雄這個社區「金厲害」

2019-10-27 20:48

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

花蓮海灘出現大量漂流木 即日起開放撿拾

2019-10-28 13:59

亞洲三項唯一旅遊據點盡在彰化 日本遊客詢問度高

2019-10-28 14:34

新住民立委林麗蟬組後援會 力挺韓國瑜和立委參選人

2019-10-27 20:58

顧健康！ 無黨團結聯盟主席林炳坤證實自政壇引退

2019-10-27 17:46

民進黨下架四維八德 台中50校串聯推禮義廉恥

2019-10-28 14:33

影／埔里鯉魚潭自力造舟笑料多 空拍慘狀全都錄

2019-10-27 20:49

流浪犬被捕獸夾夾傷 成就人與狗、狗與狗動人故事

2019-10-28 09:20

國中生發行《逐步東行》第6年 色彩紀錄竹東巷弄好驚艷

2019-10-27 18:25

新店安坑高地社區水費太貴！ 議員提方案解決

2019-10-28 11:06

黃偉哲宣示：不管4年或8年 雙行政中心不變

2019-10-28 12:09

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55

台中大里衛生所醫師補上了 還有6衛生所缺醫師

2019-10-28 11:59

向醫師謝春梅、作家李喬致敬 公館席開53桌

2019-10-28 00:24

高雄病患跨區送醫爭議 南市消防局：就近、適當為原則

2019-10-28 11:04

洪慈庸募款餐會 請林佳龍蔡其昌賣「人生重要物品」

2019-10-27 20:47

桃園農博會今天閉幕 未來場館將轉型為環境教育基地

2019-10-27 20:57

高市解編公設保留地 開發成焦點

2019-10-27 23:14

原住民彩繪列車明天後卸妝 台東鐵道迷今搶拍最後身影

2019-10-27 17:45

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

市府轉運站前公車站 下月起24小時科技執法抓違停

2019-10-28 15:55

太平媽遶境大會香 今晚席開400桌宴請300宮廟

2019-10-28 13:14

提倡垃圾分類零廢棄 高雄辦二手家具拍賣跳蚤市集

2019-10-27 22:59

彰化及時雨 風電海上償金每年3億可收20年

2019-10-28 00:32

五股堤防將加高 都計現曙光

2019-10-28 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top