城市外交再出擊 荷蘭國會議員睽違15年再訪台灣

2019-10-28 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／即時報導



荷蘭國會議員睽違15年再訪台灣，新竹市長林智堅接見荷蘭眾議院眾議員克羅(Henk Krol)、參議員貝伊(Martine Baay-Timmerman)及荷蘭國會暨智庫訪問團，對於荷蘭眾議院於10月8日全院表決通過動議支持台灣參與國際組織，林智堅表達由衷感謝，也向訪問團介紹竹市歷史文化與產業發展，也提到竹市近年與荷蘭的緊密關係，並分享竹市長照政策與經驗進行交流，盼透過實質的城市外交為兩國關係更進一步。

林智堅表示，台灣與荷蘭有很深的歷史淵源，除了在政治、科技、經貿領域上是重要夥伴，在高科技產業領域中，ASML台灣總部在竹科X產業園區基地，未來市府會積極規劃吸引更多半導體產業在竹市投資扎根，與荷蘭產業間的互動將會更加緊密。

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荷蘭眾議員克羅表示，荷蘭國會睽違15年再次訪問台灣，也是眾議院首次訪台，具有重大的意義，盼新竹市與荷蘭未來會有更多城市交流，為兩國關係一起努力。

林智堅向訪問團介紹，新竹市是台灣的高科技重鎮，更有「台灣矽谷」美名，發展已超過300年；而新竹市也是兒童城市，不只重視兒童與教育政策的發展，在公共建設上也加入友善兒童的設計；此外，交通方面的規劃也將借鏡荷蘭經驗，推動大眾運具、步行城市與友善單車族的環境，希望透過學習荷蘭與國外成功的城市規劃，讓新竹市更美好。