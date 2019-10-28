竹東有瓦田？六燃廠用蔗糖製異辛烷？來看新竹百年產業

2019-10-28 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹縣市雖然不是六都之一，但是百年以來，地理位置至關重要，在各政權更迭時都在新竹留下印記，包含二戰時期日本政府在新竹建造海軍第六燃料廠；1943年太平洋戰爭爆發時，新竹首次遭到轟炸；1949年國共戰爭帶來史上最大的流離遷徙，甚至在日後對新竹的竹科、玻璃等產業有長遠的影響，包含北大教堂、新竹巨城原址、光復中學、載熙國小等學校的歷史淵源，都相當讓人意想不到。

新竹市文化局表示，「青春之後—戰爭X眷村X新竹人」系列活動以眷村博物館為主展館，運用劇場氛圍營造展場空間，將新竹的過去分為「新竹的青春住了誰—從當代城市的戰爭遺留出發」、「冷戰的哀愁與華麗—眷村生活與城市記憶」、「風雨撤退到風城—外省、本省的初次碰觸」與「二戰新竹與大空襲—成為戰略要地的宿命」。透過這些過去的物件，讓觀眾從回憶裡思考未來。

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副市長沈慧虹表示，新竹市有47個眷村，主要分布於東大路與光復路沿線，眷村居民來到新竹，產生情感連結，有家人的地方就是家，也牽動城市發展。

像是現在新竹地區居民常去的新竹巨城，過去可是糖業酒精工廠；玻璃工藝博物館在日本時期則是接待高級官員的迎賓所；北大教堂前身為日本海軍航空隊用地，後來成為眷村居民的信仰中心，早期還會配發脫脂奶粉、牛油、麵粉等物資；新竹都城煌廟則是皇民化運動時少數為受破壞的廟宇；載熙國小則是紀念黑貓中隊軍官吳載熙而易名的空軍子弟學校，最初課桌椅是從上海舊址空運來台；新竹火車站則是二戰扮演物資轉運的車站；清大、交大則在冷戰時期各國競爭核武研發時，著力原子科學並成立核電研究中心。

「青春之後—戰爭X眷村X新竹人」系列活動自11月2日至12月1日止，在眷村博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列館、將軍村開放圖書資訊園區與新竹六燃大煙囪廠房等四場館舉行，從當代新竹回溯至二戰時期，透過一條路線、三場戰爭、四個文化館，回顧戰後新竹的今昔地景變遷。