民間送暖 竹市消防局獲贈電動擔架救護車

2019-10-28 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹市消防局今天獲贈來3組民眾分別捐贈的每輛價值新台幣300多萬元救護車，其中2輛救護車備有電動擔架設備，並分配於埔頂分隊與香山分隊使用，新竹市消防局災害搶救科長林敬賢表示，電動擔架可以幫助減少救護員抬擔架時的可能造成腰部受傷，也讓女性救護員搬運時能較省力。

竹市「消防局救護車聯合捐贈典禮」今天在市府大廳暖心舉行，有3輛總值超過千萬的救護車加入守護市民行列，副市長沈慧虹表示，這次捐贈者中，陳煥照及洪志銘都對父母有著濃濃孺慕的思念之情，在行善助人之時，也同時表達著對已故至親養育之情的懷念，以最實際的動作來回饋、幫助社會，藉以回報父母之恩。另一位捐贈者為已故釋專慈法師，常年捐贈消防局救護器耗材，自92年至108年期間，捐贈金額累計達798萬，雖已圓寂，過世前思思念念要持續行善，遺愛人間。

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捐贈者代表汪元山表示，近來有些交通事故是沒有禮讓救護車，導致救護車損壞，我們就是盡一已之力捐獻救護車給消防局，有能力去執行救護工作就對了。

消防局長李世恭表示，竹市消防局近年在急救案件表現出色，到院前無呼吸、心跳的OHCA患者，經消防員搶救，自今年1月起 329件OHCA救護案件，成功救活人數83人，急救成功率達25.2%；到院前心肺功能停止患者康復出院人數27人，康復率達8.2%，均高於全國平均值，感謝捐贈者願意捐獻各種新式車輛裝備器材，幫助消防局充實救災救護工作能量。