慢飛寶貝西洋萬聖節變妝遊行 跟開漳聖王爺爺要糖

2019-10-28 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



為了讓慢飛寶貝歡度萬聖節，桃園市寶貝潛能發展中心於今天舉辦萬聖節變妝派對，帶領慢飛寶貝遊行前往桃園大廟景福宮，找開漳聖王爺爺要糖吃。現場20多位可愛寶貝逛進了大廟，廟方開心的發放糖果，讓東西方的不同文化在民眾的愛心中，創造了溫馨的融合。

主委王烱村說：很開心景福宮可以協助寶貝中心的萬聖節遊行，讓這些小朋友可以很快樂的要糖吃，也希望藉這個公益活動呼籲社會大眾一起幫助這群可愛的身心障礙寶貝，讓他們可以持續早療學習。

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寶貝潛能發展中心為專職照顧0至6歲慢飛寶貝的早療機構，為了讓孩子感受萬聖節的氣氛，老師們細心安排了有趣的變妝派對，無論是唐氏症、自閉症、腦性麻痺，或是需要乘坐推車的多重障礙幼童，都在老師及志工的協助下，遊行走進人群。

今天遊行路線通過熱鬧的中正路永和市場，除了讓社會大眾有機會了解身心障礙者和早療教育，明白6歲以前是發展遲緩幼童的黃金治療期，早期療育可以對慢飛寶貝的未來產生極大的幫助，萬聖節活動讓慢飛寶貝感受民眾的熱情。

6歲的誠誠（化名）是腦性麻痺的慢飛寶貝，3歲進中心就讀時還不會走路，在教保員與治療師的悉心照顧下，目前已經可以利用助行器步行，這次也是誠誠第一次走路參加萬聖節遊行，誠誠的媽媽對於進步感到很開心。

寶貝中心社工表示，讓一位慢飛寶貝學會走路，就能省下未來1000多萬元的人力照護成本，但是訓練用的輔具與慢速跑步機，成本都比較高，中心每月所需經費也高達百萬元，雖籌措困難，但是慢飛寶貝的早療刻不容緩，盼望社會大眾每個月100元持續一年，或是單筆捐款1200元，就能幫助孩子們一整年的早療學習。