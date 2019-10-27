桃園農博會今天閉幕 未來場館將轉型為環境教育基地
2019-10-27 20:57
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
為期30天的「2019桃園農業博覽會」今天閉幕，桃園市長鄭文燦出席閉幕式時表示，未來農博基地會轉型為環境教育基地，以嶄新型態繼續營運，作為環教活動、露營、音樂、展覽、市集、體育活動等場地，也會結合永安漁港及休閒農業區打造休閒觀光新亮點。
鄭文燦指出，2019桃園農博展期30天吸引超過233萬3900人入園，為桃園帶來超過7億元商機，包括農委會的創新農機館，有1億4千萬元以上的訂單，投入的經費與總入園人次相比，用最少成本達成最大效益，也讓所有參觀民眾深刻感受到台灣新農業的實力。
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桃園農博是綠色生活的縮影，為全國第一個「全園區碳足跡認證博覽會」，總減碳量3044.7噸，更是全台第一個被獲頒低碳博覽會金質獎的博覽會。此外，園區首創農事智慧電網，坐擁2處光電廊道、風機、太陽光電屋頂等10處發電設施，今年展期9月28至10月27日，總發電量達11萬4592度，可供應392個家庭一個月供電量，全區電力自給自足，展現桃園循環經濟的成果。
鄭文燦說，農博閉幕後，綠能設施將繼續留下，綠色方舟、碳索生活、好客食堂、草地劇場等展館續保留，部分裝置藝術轉移其他場域展出。未來農博基地會轉型為環境教育基地，以嶄新型態繼續營運，作為環教活動、露營、音樂、展覽、市集、體育活動等場地，也會結合永安漁港及休閒農業區打造休閒觀光新亮點，讓新屋地區戶外活動更精彩。
未來農博除了轉型為環教基地，還會結合鄰近的永安漁港北面泛舟與南面綠色隧道、青年學習營區、保留漁業文化體驗、客庄特色等觀光區，讓新屋地區成為嶄新的休閒農業區。
今日包括內政部長徐國勇、環保署長張子敬、農委會副主委陳添壽、中央氣象局副局長鄭明典均一同出席活動。
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