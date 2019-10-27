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直播／川普證實 IS首腦巴格達迪已死

政府資訊結合餐車定位App 讓公共事務不再有距離

2019-10-27 20:21聯合報 記者張雅婷／即時報導

新竹市府攜手工研院、交通大學、清華大學與企業，在清大舉行2019「新竹x梅竹黑客松」活動，今天下午舉行閉幕式暨頒獎典禮，其中由「菜雞大隊」提出以App作為政府及青少年溝通的媒介，利用定位餐車結合食物與政府資訊的方式，引起年輕人興趣，獲得創客組冠軍。

新竹市副市長沈慧虹表示，創客組選手從大學生到社會人士，9組團隊經過2天1夜的腦力激盪，作品各有千秋，評審也從提問中提點選手可以加強或發展的方向，她說，市府將持續打造光復路學研鏈及公道五產業鏈，歡迎青創團隊能在新竹落地生根、開花結果。

獲得冠軍的「菜雞大隊」隊長王奕方表示，團隊都是清大科技管理學院學士班同學，他們從「如何吸引年輕人參與公共議題」作為發想，想到App可作為政府及青少年溝通的媒介，利用定位餐車結合食物與政府資訊的方式，引起年輕人的興趣，增加議題曝光率，也讓政府了解青年民眾的需求，同時能即時回應。

評審委員吳君薇認為，餐車結合各局處不同特色的發想很有趣；評審游知澔也稱讚把公共事務、政策跟食物結合，是超棒的點子；林元偉評審亦認為可行性很高，但要考量餐車業者配合政府政策推廣的意願。

勞工處長黃錦源說明，本次活動結合工研院、清大、交大及企業界等產、官、學、研多方資源，積極促成新竹創客圈盛會，不僅培育青年學子，更協助企業挖掘人才，針對青年的就業與創業議題，新竹市政府與工研院合作成立「新竹市政府創新產業加速中心」，未來會持續投入青年自造者培育輔導資源，藉此推動在地創新發展，讓青年擁有圓夢的舞台。

2019「新竹x梅竹黑客松」今天下午舉行閉幕式暨頒獎典禮。圖／新竹市府提供
2019「新竹x梅竹黑客松」今天下午舉行閉幕式暨頒獎典禮。圖／新竹市府提供
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2019「新竹x梅竹黑客松」由清大科技管理學院學士班學生組成的「菜雞大隊」獲得創...
2019「新竹x梅竹黑客松」由清大科技管理學院學士班學生組成的「菜雞大隊」獲得創客組冠軍。圖／新竹市府提供
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2019「新竹x梅竹黑客松」由清大科技管理學院學士班學生組成的「菜雞大隊」獲得創...
2019「新竹x梅竹黑客松」由清大科技管理學院學士班學生組成的「菜雞大隊」獲得創客組冠軍。圖／新竹市府提供
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