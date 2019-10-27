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警員撞斷3根肋骨路跑活動帳棚害的？ 南庄農會被質疑

2019-10-27 19:32聯合報 記者范榮達／即時報導

2019南庄山水節系列活動山水悠遊路跑登場前夕，25日晚上8點半左右卻傳出意外，頭份警察分局南庄分駐所1名陳姓警員下班途中，騎機車撞上路跑活動帳棚，造成全身多處擦傷、挫傷，骨盆及肋骨骨折，苗栗縣議員陳光軒今天質疑山水節帳棚違規，未加警示設施肇禍，要求警方究責。

記者今天晚上6點多查證山水節主辦單位南庄鄉農會人員，都沒有獲正面回應，總幹事陳乾安請接電話的人轉達「明天早上再說」；推廣部主任廖勝榮表示，他已經睡覺，為地方發展盡心盡力，他很累了，找時間再聊。

南庄山水節是年度盛事，今天清晨路跑登場，3500人參加，不過，先前傳出意外，陳光軒今天下午探視陳姓警員，陳光軒說，原以為是一場自撞車禍，沒想到不是這樣，陳姓員警還受傷嚴重，斷了3根肋骨，連呼吸都會 痛。

陳光軒指出，陳姓員警前晚下班要回頭份市住處，途經南庄鄉南富村124乙縣道3.2K處，因天色昏暗，一時不察撞到路跑活動的帳棚，但申請帳棚路權昨天上午開始，主辦單位未依照規定，帳棚還占住部分機車道，且沒有設置交通錐、爆閃燈等警示設施，他要求警方究責，並慰問受傷警員。

頭份警察分局已對吳姓搭棚架業者，以違反道路交通管理條例第82條第1項第3款利用道路為工作場所開罰，並協助受傷陳姓員爭取相關的賠償。

苗栗縣議員陳光軒今天探視受傷陳姓員警，質疑南庄山水悠遊路跑活動帳棚違規肇禍。圖／...
苗栗縣議員陳光軒今天探視受傷陳姓員警，質疑南庄山水悠遊路跑活動帳棚違規肇禍。圖／陳光軒提供
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南庄路跑警察

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