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客家傳統音樂節頒獎 向已逝客家山歌國寶賴碧霞致敬

2019-10-27 18:39聯合報 記者高宇震／即時報導

「2019客家傳統音樂節」於今日下午在桃園平鎮區民俗文化公園天幕廣場舉行「頒獎典禮暨賴碧霞紀念音樂會」，活動由桃園市府客家局主辦，桃園市長鄭文燦親自出席頒發山歌歌唱及徵詞兩獎項，並邀請多位知名客家山歌音樂人攜手後生及得獎者，傳唱多首膾炙人口的客家山歌。

今年音樂節規劃「客家山歌歌唱大賽」、「客家山歌徵詞大賽」及「客家傳統音樂講座」三大主題活動。客家山歌歌唱大賽初決賽已於20日辦畢、徵詞大賽亦於22日決選出得獎作品。今年徵詞大賽配合2020年預計完工的臺灣客家茶文化館，特別以「客家茶文化」為主題，吸引150件作品參賽，其中「桃園好地方」呈現桃園客家茶人生活意境，獲得評審團一致讚賞榮獲「桃樂獎」，得獎作品將公布於活動官網供喜好客語朋友下載並供教學使用。

客家山歌天后賴碧霞致力於客家音樂薪傳，除獲文化部指定為「重要傳統藝術客家山歌保存者」，更獲頒總統褒揚令及客家貢獻獎，是傳承客家傳統音樂的典範。10月31日是賴碧霞老師的87歲冥誕，今年客家局特別於其冥誕前將頒獎典禮結合賴碧霞紀念音樂會，並安排今年山歌歌唱大賽各組冠軍及知名歌手李秋霞等，輪番演唱賴碧霞經典歌曲，以紀念賴老師生前的貢獻，讓後人有更多機會聽到、傳唱客家山歌文化。

鄭文燦表示，山歌是客家的無形資產，客家音樂淵遠流長，好幾百年的客家山歌傳唱，孕育出許多優秀的客家歌手，如客家山歌天后賴碧霞，目前桃園市客家文化館設有賴碧霞紀念專區，未來將在桃園北區客家會館設立賴碧霞紀念館，讓後人深入了解賴老師為客家山歌保存推廣所做的重大貢獻。

未來期望將客家傳統歌曲結合戲劇和流行音樂等元素，讓客家音樂多元化、生活化且流行化，並透過比賽吸引更多人傳唱。

詳細得獎名單請至活動官網「2019客家傳統音樂節」網查詢

賴碧霞長女趙彩雲帶領演出碧霞鄉土客家民謠劇三腳採茶戲。圖／客家局提供
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知名歌手李秋霞，透過賴碧霞留下的珍貴影音及照片，與「賴老師」對唱。圖／客家局提供
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「2019客家傳統音樂節」於今日下午在桃園平鎮區民俗文化公園天幕廣場舉行「頒獎典...
「2019客家傳統音樂節」於今日下午在桃園平鎮區民俗文化公園天幕廣場舉行「頒獎典禮暨賴碧霞紀念音樂會」。圖／客家局提供
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