桃警嚴重不足警民比最高 鄭文燦：10億增926警強化治安

2019-10-27 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／即時報導



桃園市近年人口成長六都最高，交通、治安警力遠遠跟不上，警民比1比581人六都最高。交通事故、刑案年年增加，警員處理疲於奔命，影響治安，市長鄭文燦大力向警政署「要人」，今、明兩年將新增撥補警力926人、需增加10億元預算，鄭文燦今天表示，增加警力當然會增加財政負荷，但為打造桃園安全城市，必須更強大的警察團隊維護治安、交通。

桃園市人口平均每年增加4萬人，去年全市刑案發生約2萬件，包括A1（死亡）108人及A2（受傷）、A3（車損）交通意外事故約7萬8000件，尤其A1、A2交通傷亡事故3萬9000多件，警力需求急迫，鄭文燦允諾提供預算支持下，桃園市兩年內爭取新增警力926人為各縣市之冠。

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市警局長陳國進說，為降低警民比，提升治安效率，警政署兩年內新增補警力926人，今年10月底前預算員額新增補警大、警專應屆畢業生491人，明年分梯撥補警力435人，不過今年配合統調警力增加44人，讓這波桃園新添治安、交通生力軍可達535人，尤以補齊專責交通警力，減輕派出所負擔兩大原則，明年起交通事故交大專責專業處理、派出所負責維護治安核心工作。

至今年9月底，桃園交通A1及A2傷亡事故已達3萬餘件，車禍事故死亡110人，處理交通事故專責警力刻不容緩，市警局交通大隊長林樹國說，今年底前交通大隊總共補進269人，目前受訓，明年1月1日起納編各分局交通分隊執勤，專責處理全市（復興區除外）A1、A2、A3交通事故，提高交通事故處理品質及效率。