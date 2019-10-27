國中生發行《逐步東行》第6年 色彩紀錄竹東巷弄好驚艷

2019-10-27 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／即時巷報導



新竹縣竹東國中學生發行雜誌《逐步東行》，今年邁入第6年，隨著生活步調加快，竹東街景細節常被忽略，這群學生組成色彩探索隊，將發現的顏色記錄下來，搭配鄰里的故事，寫出鎮上獨有的人情味，今天他們在竹東藝術村舉行發刊會，鎮民驚喜直呼「喚醒對竹東的印象」。

逐步東行走過的故事與跨度越來越豐富，在地學子深度觀察，精彩捕捉竹東的整體印象，這一期「東風來了」以三個單元接力，分別是「過去•東風吹起」、「現在•東風的顏色」、「未來•東風與我們」，描繪出更加立體的竹東印象。

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學生與當地「老竹東」們的訪談，採訪在地林業從業者的合作以及街道上的觀察，拼湊竹東歷史的樣貌，刻印出新的竹東印象地圖。「竹東是客家重鎮，紅色供桌佈滿紅色的客家美食，像紅湯圓、紅粄、紅糟鴨等，增添不少喜氣！」特別的是，學生以色彩作為單位，重新為竹東的街坊，提供新的定義，找出竹東常見紅、黃、藍、綠等這四大顏色。

指導老師、竹東國中美術老師彭雅芳說，學生希望以不同角度來看見不一樣的竹東，他們從凌晨拍到早上，也有下午、晚間等，呈現竹東鎮上的各種樣貌，以往竹東人印象中灰色的老舊巷弄，在他們細膩的觀察下，呈現出青春的目光，不少人才發現原來竹東的色彩如此繽紛。

這場色彩探索的運動正在吹起，今天在發刊會上，學生也邀請民眾走到竹東街上，一起組成「色彩探索隊」，挖掘鄰里那些令人感動的繽紛時刻，並將發現的色彩記錄下來，將活動上傳到逐步東行的臉書專頁，年底前可獲得「逐步東行的色彩布條」。