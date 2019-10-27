培養帶得走的能力 聯合盃作文大賽苗栗區初賽千人競筆

2019-10-27 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



第13屆聯合盃全國作文大賽苗栗區初賽今天在苗栗市建臺中學、竹南鎮君毅中學試場舉辦，6組65所學校、1249人同場競筆，苗栗縣政府及兩校都期許培養累積底蘊，學子具帶的走的能力，厚實未來的競爭力，到世界去發光發熱。

聯合報主辦「靈光13─創意如泉湧」第13屆聯合盃全國作文大賽，苗栗區今天連續第2年辦理初賽，苗栗縣政府指導，縣府教育處、苗栗縣議員張淑芬、苗栗市玉清宮、君毅中學、建臺中學、東北角宴會廳協辦，去年1197報考，今年增加到1249人，苗栗地檢署檢察官石東超、苗栗縣警局鑑識科股長羅文東等人都陪著小孩參賽。

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聯合報教育事業部總經理潘素滿到建臺中學試場，宣布「好讀、閱讀的列車開到苗栗」！報業難得有專業部門在做教育的事情，學生作文比賽同時，也為家長安排「迎接108課綱挑戰─素養的啟蒙運動」免費講座，小孩、大人都能有收穫。

苗栗縣政府教育處圖資科長彭秀珍說，縣長徐耀昌重視閱讀，近年來辦理非常多教育活動，培養學生語文能力，感謝聯合報及建臺中學、君毅中學等各方努力，促成這場作文比賽。

建臺中學校長黃添敏表示，108年課綱強調素養導向，其中閱讀素養更是重要，因為是學習各類科的基礎，作文創意、說服的素養，與建臺強調傳統、責任、創新之下，讓學生的底蘊更加厚實，建臺每周1、5上午早讀，提供好讀周報精進閱讀能力，透過國1、國2、國3打好閱讀基礎，進入高中學習，培養累積具備帶的走能力，到世界發光發熱。

另外，君毅中學近年積極推動幸福工程，聚焦引導學生找出適合自己的學習策略，國文科教學團隊以「心智圖法」，快速有效地引導學生進入作文主題、建立文章架構，再延伸思考，進而去蕪存菁提用適合資訊，有效解決學生難以下筆窘境。

同時推動「經典君毅」閱讀與「TED Cish」 講堂，培養學生閱讀、理解、統整、應用、表達能力，引進聯合報作文專業教學師資，透過系統化教學奠定學生良好「寫作手感」，近年參加會考、文狀元大賽均展現縣內最優異成績。