寫作新星高材生王亭雲 將隨父母腳步投入法律界

2019-10-27 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



第13屆聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今天登場，考生共有2千918位學生參加，過去參加國語文競賽經驗豐富，除了勇奪全國語文競賽高中作文全國第一名，且屢次在聯合盃作文大賽拿下新竹區第一、二名，及2018竹塹文學獎第二名等佳績的「學姊」王亭雲今天回母校，為學弟妹們加油打氣。

王亭雲今年是台大法律系財經法學組大一新生，過去以優異成績入學國立實驗中學高中部就讀，從小受到父母的影響，小時候與哥哥就喜歡閱讀，並熱愛閱讀，她說，因為爸爸是律師、媽媽是法官，一家人假日最常去的地方就是圖書館，也間接促使她在閱讀過程中，比別人更能體會文字的魅力。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

因為愛寫東寫西，王亭雲國小時就被選上「寫作培育種子學生」，從國小就開始參與不同的比賽和投稿，國中時期在曙光女中國中部參加聯合盃全國作文大賽，結果首次參賽就拿下新竹區第一名的榮譽，但她仍謙虛表示，是自己運氣好。後來高中時，在實驗高中的班導鼓勵下，挑戰長篇的散文，高一獲得佳作肯定，高二以《綠洲》一文又再次投稿，又拿下第二名的好成績。