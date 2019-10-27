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桃園、國際ICLEI簽約 讓全世界看見護生態物流決心

2019-10-27 13:39聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市政府今天與國際組織「地方政府永續發展理事會（ICLEI）」簽約，成為生態物流社群主席，也是全球首屆主席城市。市長鄭文燦指出，桃園市有全國最多的物流業群，車輛排放的移動汙染源占了至少40%，與ICLEI簽約後，明年起將利兩年時間，從改善物流車輛引發的改空氣汙染、碳排放、噪音等8個層面，向全世界展現實現生態物流的決心和成果。

鄭文燦今天和ICLEI世界秘書長Gino Van Begin在桃園簽約，並指出ICLEI自1990年成立，目前為止已有124個國家、超過1750個地方政府成為會員，是全球最大的承諾永續發展的地方政府網絡。今年6月ICLEI於德國波昂舉行2019韌性城市大會，邀請各會員城市參與，桃園市也受邀參加，由邱俊銘副秘書長率團，並於會場中主辦1場城市交流周邊會議。

周邊會議特別邀請ICLEI及相關城市代表與會，交流過程因桃園獨特的產業特性，吸引ICLEI秘書長Gino Vann Begin注意，希望桃園加入ICLEI的生態物流社群，並期望桃園市可以成為生態物流的主席(指標)城市，邱俊銘當場表示同意，雙方進一步聯繫促成今天簽約典禮。

鄭文燦表示，全世界的工、商業及貿易，都需要透過物流來帶動經濟發展，然而物流帶來繁榮便利的同時，也帶來城市許多環境的衝擊，如空氣汙染、噪音汙染、交通阻塞、廢棄物、道路耗損、溫室氣體排放等。因此全世界都迫切需要有效解決物流的經濟活動帶給環境的衝擊方式。

桃園市物流產業鏈涵蓋北台灣的工業、商業貿易等經濟發展，身為台灣物流產業中心，鄭文燦強調桃園當然不能置身事外，因此決定接受ICLEI邀約，擔任首屆生態物流社群主席城市，環保署副副長沈志修、台灣和DHL國際物流業重量級業者都出席簽約典禮。

邱俊銘說，台灣有10個城市加入ICLEI，今年在波昂舉辦的大會有100多個城市參加，桃園市是物流業核心區塊，有國際機場並且推動航空城計畫，要讓國際看見桃園願意擔任生態物流指標的先鋒城市，未來也會在ICLEI的協助下規畫成果展，邀請會員城市來桃園，讓國際看見桃園推動生態物流的成績。

ICLEI 世界秘書長Gino Van Begin於現場也認同鄭文燦市長的看法，並表示全球交通部門約占溫室氣體總排放的23%，其中城市貨運占都市交通碳排放的40%。若不採取行動，預估到2050年交通部門碳排放將高達60%，貨物運輸量將遽增至230%，而重型貨車是全球PM2.5重要排放源之一，因此必須從現在開始就落實生態物流推動，讓生態物流成為永續城市的物流模式。

Gino表示，ICLEI之所以邀請桃園擔任生態物流社群的主席城市，不只看到桃園的物流產業實力，更看重桃園正在推動的解決方案，因此希望能在桃園擔任主席城市期間，將成功經驗帶給世界其他城市。

市府官員指出，對於一般民眾而言地方政府永續發展理事會（ICLEI）或許相對陌生，但事實上成立於1990年的ICLEI，是由聯合國所發起的全球最大承諾永續發展之地方政府網絡，為解決物流對城市的環境衝擊，ICLEI於2015年開始推動生態物流社群，連結世界專家學者、地方政府、業者等產官學專家，共同研議解決對策。

環保局長呂理德表示，未來桃園市政府與民間結合深厚的物流經營經驗與科技技術，推動以人為本、環保的物流產業發展。從貨物入境的車輛、路線、智慧交通管理，倉儲的綠建築推動、包裝減廢回收、智慧倉儲；送貨端的共享物流、智慧收貨及貨車補助與管制，從整體產業鏈施行物流解決方案。

呂理德說，未來2年將提出生態物流示範計畫，規畫可行的解決方案，激勵志趣相投的城市和合作夥伴，促進對等交流；另一方面與ICLEI合作共同發展生態物流認證指標，讓全球城市與企業在推動生態物流時參考依循外，也期望桃園成功的、優質的物流業者能引起國際共鳴，成為經濟與環保共存共榮的領頭羊。

ICLEI 日本辦公室內田東吾主任、ICLEI生態物流負責人鄭祖睿、日本地球環境策略研究院(IGES)Sudarmanto Budi NUGROHO經理、菲律賓聖塔羅莎市Lea Nina Moral分析師等ICLEI重量級人物，都出席見證本次簽約儀式。

邱俊銘代表市長鄭文燦率隊參加ICLEI德國波昂2019韌性城市大會，ICLEI世...
邱俊銘代表市長鄭文燦率隊參加ICLEI德國波昂2019韌性城市大會，ICLEI世界秘書長Gino Van Begin合影。
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鄭文燦強調全世界都迫切需要有效解決物流的經濟活動帶給環境的衝擊方式。記者鄭國樑／...
鄭文燦強調全世界都迫切需要有效解決物流的經濟活動帶給環境的衝擊方式。記者鄭國樑／攝影
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邱俊銘與市府團隊6月參加ICLEI大會。圖／桃園市政府副秘書長邱俊銘提供
邱俊銘與市府團隊6月參加ICLEI大會。圖／桃園市政府副秘書長邱俊銘提供
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鄭文燦與ICLEI世界秘書長Gino Van Begin在桃園簽約。記者鄭國樑／...
鄭文燦與ICLEI世界秘書長Gino Van Begin在桃園簽約。記者鄭國樑／攝影
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桃園市政府今天與國際組織「地方政府永續發展理事會（ICLEI）」簽約，成為生態物...
桃園市政府今天與國際組織「地方政府永續發展理事會（ICLEI）」簽約，成為生態物流社群主席，也是全球首屆主席城市。記者鄭國樑／攝影
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ICLEI今年6月於德國波昂舉行2019韌性城市大會，邀請各會員城市參與。圖／桃...
ICLEI今年6月於德國波昂舉行2019韌性城市大會，邀請各會員城市參與。圖／桃園市政府副秘書長邱俊銘提供
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