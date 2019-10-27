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聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今登場 共2918人參加

2019-10-27 12:57聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

第13屆聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今天登場，考生來自新竹縣、市100餘所國中小學及高中職學生，共有2千918位學生參加，相較於去年同期考場成長621人，主辦單位表示，十多年來報名人數翻倍成長，除了感謝新竹市府協助推動，及竹市竹蓮寺主委許修睿重視新竹市學子語文能力及競賽，加上統測與學測都將作文寫作列入評分，因此作文比賽受到越來越多學生青睞，並主動爭取參加。

今年新竹區初賽考題配合動物園將於年底重新開幕，作文題目從國小至高中組依序為「最好的禮物」、「我發現的美」、「動物與我」、「讓我來行銷新竹」、「從一則新聞談起」、「我如此愛著」。曙光女中國中部八年級學生廖瑞得、張庭瑋表示，在「讓我來行銷新竹」中，將新竹縣市近山臨海的地理環境推薦給評審，也沒有漏掉大家談到新竹就想到的貢丸、米粉、柿餅等特產。

參加國中九年級組的光復高中國中部學生張格瑞在「從一則新聞談起」的題目中，以「貓便當菜」為主題，除了簡單闡述新北一間貓咪中途之家創辦人，將貓大便適度清潔後，以特製的酵母、木屑砂等，高溫滅菌後，產出貓糞肥賣給小農，種出蔬菜稻米等作物的新聞，讓他相當驚訝除了有貓屎咖啡，現在竟然還有貓便當菜。

高中職組的題目「我如此愛著」，曙光女中高一生陳慧怡寫過去海怕上台演講，上高中後，開始自我挑戰上台的恐懼，她害羞表示，「雖然還在克服中，但是自我挑戰是她愛的」。曙光女中高一生陳緯誖則從國小六年級就參加聯合盃全國作文大賽至今已第5次參加，她說今年考題很生活化，對於題目「我如此愛著」，她描述熱愛的偵探小說、犯罪心理題材等，是她閱讀的動力之一，她也提到，由於聯合盃全國作文大賽有1小時內完成一篇作文的規則，除了可以練習短時間組織內容，對未來升學考試上也會很有幫助。

新竹市府教育處長黃錦能今天也到考場慰問考生，並參觀曙光女中校園。 新竹市府教育處表示，參與初賽得獎學生將獲贈新竹市政府贈送、聯合報出版的《多采世界/Fun手寫》寫作工具書一本，屆時初賽得獎名單將於11月25日公布於聯合盃官網及新竹市教育處網站，另將寄發個人成績單，成績單上也會有學生作文的個人評語，幫助學生能針對自己寫作加以精進。

第13屆聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今天登場，共有2千918位學生參加，新竹市府...
第13屆聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今天登場，共有2千918位學生參加，新竹市府教育處長黃錦能今天也到考場慰問考生，並參觀曙光女中校園。記者張雅婷／攝影
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第13屆聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今天登場，考生來自新竹縣、市100餘所國中小...
第13屆聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今天登場，考生來自新竹縣、市100餘所國中小學及高中職學生，共有2千918位學生參加。記者張雅婷／攝影
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第13屆聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今天登場，考生來自新竹縣、市100餘所國中小學及高中職學生，共有2千918位學生參加。記者張雅婷／攝影
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第13屆聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今天登場，共有2千918位學生參加，新竹市府教育處長黃錦能今天也到考場慰問考生，並參觀曙光女中校園。記者張雅婷／攝影
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第13屆聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今天登場，考生來自新竹縣、市100餘所國中小學及高中職學生，共有2千918位學生參加。記者張雅婷／攝影
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第13屆聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今天登場，考生來自新竹縣、市100餘所國中小學及高中職學生，共有2千918位學生參加。記者張雅婷／攝影
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