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社企聯合市集 以創意發展城市的永續

2019-10-27 12:56聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

「暖心野餐趴 永續發展社企行動聯合市集」昨日於興光堡壘舉辦，活動共邀請26組青年團隊，及6支來自中原、元智與中央大學之「大學社會責任(USR)」隊伍，一同分享努力成果。

桃園市長鄭文燦表示，城市發展必須兼顧環保、教育、弱勢關懷及地方創生等議題，桃園市積極推廣社會企業，提供社會企業團隊輔導、租金補助8000元和設備補助20萬元，現場有15組社會企業團隊，其中寺日工作室回收二手牛仔衣發展循環經濟，照顧二度就業的族群；青年投入永續發展行動在桃園有新的定位，跳脫傳統青年返鄉，以地方創生為主題。

今年有11組地方創生青年行動團隊，發展主題需要與地方的產業、文化或居民結合，如龍潭三和社區由市府規劃為綠能示範區。青年投入公共參與呈現有國內外青年志工、社會企業、大學社會責任和地方創生，元智大學善盡社會責任深耕八德霄裡社區，都是和大學結合最好範例，未來市府持續鼓勵青年以創意發展城市的永續。

活動分為六大展區，除了青年團隊的攤位，現場也有提供專家座談、工作坊課程、團隊經驗分享、靜態展示及影片放映；邀請知名時事評論Youtuber「志祺七七」，一同探討社會企業與永續發展議題，活動吸引數百名民眾共同參與。

本次除了桃園市，有來自台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣的青年團隊共同參與參加，營造台灣社會企業與永續發展的生態圈。

行政院唐鳳政務委員特地為活動錄製影片，期許台灣青創團隊能在追求永續經營的同時，達到社會及環境的公益使命，透過創新的商業模式與經營思維，解決各種不同的社會問題。

活動分為六大展區，除了青年團隊的攤位，現場也有提供專家座談、工作坊課程、團隊經驗...
活動分為六大展區，除了青年團隊的攤位，現場也有提供專家座談、工作坊課程、團隊經驗分享、靜態展示及影片放映。圖／青年局提供
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「暖心野餐趴 永續發展社企行動聯合市集」昨日於興光堡壘舉辦。圖／青年局提供
「暖心野餐趴 永續發展社企行動聯合市集」昨日於興光堡壘舉辦。圖／青年局提供
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青年社會企業

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