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搶攻親子認同 吳旭智牽線 促高中生兄妹辦全英闖關活動

2019-10-27 12:30聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

「科技奶爸」新竹縣議員吳旭智推動，促成全英文歡樂闖關活動 ，今天在湖口鄉中正村舉辦，活動由一對美國學校的高中生兄妹擔任總籌，總攬活動發想、籌備、到教材準備，並在議員吳旭智的協助下媒合有智一同未來教育發展協會的志工及社會各界家長義工幫忙，共同舉辦全英語教學營，盼為新竹縣的英語教育注入一股活水。

國會政黨聯盟竹縣一選區參選人吳旭智表示，自己長期致力於親子共學、不插電程式設計及反毒教育的推廣，期間曾有家長反映，在英語教育的部分，即使縣府在校園端編列預算、推動校園英語教學，制式的教育體制下較難激起孩子對語言學習的熱忱，期盼能有打破常規的英語教學活動。

在他的牽線下，連結希望回饋在校所學的高中生兄妹，促成了這場全英語教學親子活動。內容包括親子賓果、情境聯想拼字、溫馨家庭藝術手作，在外師及助教的引導下，爸媽與孩子們一起闖關並感受全英語思維的表達方式，在闖關遊戲中培養開口說英語的勇氣，同時也替親子們的感情加溫。

參與活動的家長、學子們均這對主辦兄妹的勇氣與志工精神讚譽有加，尤其，湖口較少有這樣全英語的課外活動，更加難能可貴。期待未來能多舉辦。

擔任志工的邱老師表示，自己本身是國小老師，縣內的教育資源分布落差很大，在非山非市、偏鄉其實很需要類似這樣的英語教學資源，期盼縣府也能重視偏鄉的教育。

吳旭智說，社會資源其實相當的豐富，需要有人擔任橋梁的角色，讓資源與缺口對接，此次全英語闖關活動是一個開始，未來會持續整合縣內的教育資源，兼顧城鄉的發展，讓每個孩子都能學有所長。

在外師及助教的引導下，爸媽與孩子們一起闖關並感受全英語思維的表達方式。記者郭政芬...
在外師及助教的引導下，爸媽與孩子們一起闖關並感受全英語思維的表達方式。記者郭政芬／翻攝
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「科技奶爸」新竹縣議員吳旭智推動，促成全英文歡樂闖關活動。記者郭政芬／翻攝
「科技奶爸」新竹縣議員吳旭智推動，促成全英文歡樂闖關活動。記者郭政芬／翻攝
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活動由一對美國學校的高中生兄妹擔任總籌，總攬活動發想、籌備、到教材準備，吸引許多...
活動由一對美國學校的高中生兄妹擔任總籌，總攬活動發想、籌備、到教材準備，吸引許多親子參與。記者郭政芬／翻攝
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在議員吳旭智的協助下媒合有智一同未來教育發展協會的志工及社會各界家長義工幫忙，共...
在議員吳旭智的協助下媒合有智一同未來教育發展協會的志工及社會各界家長義工幫忙，共同舉辦全英語教學營，盼為新竹縣的英語教育注入一股活水。記者郭政芬／翻攝
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親子偏鄉2020選舉2020立委選舉2020選舉新竹縣立委英語能力

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