竹東水資源回收中心 通過環境教育設施場所認證
2019-10-27 12:20
聯合報 記者郭政芬
／新竹即時報導
新竹縣「竹東水資源回收中心」於今年9月經行政院環保署環境教育認證通過，榮獲環境教育設施場所認證，這是新竹縣第二處汙水處理廠通過認證場所。新竹縣長楊文科表示，歡迎學校、社區、社團等單位前來此參訪，將有專人做導覽，以寓教於樂方式，帶領民眾理解到放流汙水如何做淨化處理，以達到水資源回收再利用目的。
竹東水資源回收中心兼具減少汙染、環境保育及教育等多項功能，不但將放流水作進一步的淨化處理，亦成為野生動植物的棲地及當地居民休閒運動好去處，未來將以環境教學為宗旨，藉環教課程把「竹東水資源回收中心」的地理獨特性納入教案，說明中心為收集民生汙水處理，所扮演角色為減汙者，而非汙染製造者，讓民眾意識，排放放流水流向及對下游地區影響，建立環境倫理意識。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
「竹東水資源回收中心」屬公共汙水下水道，係處理家戶排放民生汙水，位處自來水水質水量保護區內，現行汙水處理廠的放流水須符合行政院環境保護署公告之「自來水水質水量保護區內放流水標準」，考量取水口上游仍有眾多人口居住，為提升放流水水質，新竹縣府表示，未來將積極向中央爭取經費，朝三級處理廠設置方面推動。機關單位參訪報名，可撥竹東水資源回收中心電話03-5827959諮詢。
留言