竹東水資源回收中心 通過環境教育設施場所認證

2019-10-27 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



新竹縣「竹東水資源回收中心」於今年9月經行政院環保署環境教育認證通過，榮獲環境教育設施場所認證，這是新竹縣第二處汙水處理廠通過認證場所。新竹縣長楊文科表示，歡迎學校、社區、社團等單位前來此參訪，將有專人做導覽，以寓教於樂方式，帶領民眾理解到放流汙水如何做淨化處理，以達到水資源回收再利用目的。

竹東水資源回收中心兼具減少汙染、環境保育及教育等多項功能，不但將放流水作進一步的淨化處理，亦成為野生動植物的棲地及當地居民休閒運動好去處，未來將以環境教學為宗旨，藉環教課程把「竹東水資源回收中心」的地理獨特性納入教案，說明中心為收集民生汙水處理，所扮演角色為減汙者，而非汙染製造者，讓民眾意識，排放放流水流向及對下游地區影響，建立環境倫理意識。

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