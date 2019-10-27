竹市最大規模歷史建築修復 將軍村二期獲1.78億經費
2019-10-27 12:05
聯合報 記者張雅婷
／新竹即時報導
新竹市將軍村一期園區整建後，6月開放至今廣受好評，由於一期修復成果獲文化部「再造歷史現場」計畫肯定，近期獲核定新台幣1.78億元經費補助，將投入於二期修復工程，將大規模修復二期其餘12棟眷舍，加上一期投入6千6百萬元，園區總共投入超過2.4億元，是新竹市有史以來最大規模歷史建築修復工程。
文化局表示，將軍村於1958年八二三炮戰後興建，原有89戶將軍們和家人在這裡居住，隨著時空改變，將軍村面臨拆遷命運，市長林智堅保留僅剩15棟建築物、並登錄為歷史建築，致力進行修復工程，其中一期工程完成三棟建築修復，有眷村美食、花藝教室進駐，並設計食物森林，結合原創市集與藝文活動。
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林智堅表示，經過登錄、修復與活化古蹟三部曲，將軍村不僅成為假日親子遊憩去處，也是國外貴賓來訪時，認識眷村文化最佳去處，像今年8月荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德來訪，市府就安排貴賓在將軍村交流，「用歷史文化，讓世界看見我們，創造有溫度的城市外交」。
文化局表示，為保留眷村文化，先後成立眷村博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列館，位於金城一路的金城新村也在104年登錄為歷史建築，更修復「將軍村」眷村房舍建築修復，重塑市民對其歷史記憶。第一期工程完工後命名「將軍村開放圖書資訊園區」於6月底開放後，藉由主題性場館串連，打造成為匯集、探索多元生活知識的動態圖書館。
在文化部支持下，竹市府將展開將軍村二期12棟眷舍主體歷史建築修復工程及周邊景觀環境改善，一、二期工程總共投入超過2.4億，為新竹市最大規模歷史建築修復工程。
文化局表示，將軍村開放圖書資訊園區共保留15棟舊眷舍，第1期工程獲得文化部「眷村文化保存新星計畫」的經費支持，修繕其中3棟，分別轉型為以「生活學」、「慢食學」及「修復學」為主題的場館，戶外空間可成為結合小農市集、可食地景的「大地圖書館」；另外，生活學是社區交流的多功能場域；慢食學為眷村美食用餐區，並有戶外棚架設置野宴及窯灶區；修復學為開設課程鼓勵修復器物再利用等用途。
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