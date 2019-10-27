通霄電廠舊機組煙囪放倒 居民驚呼像拍電影

2019-10-27 13:17 中央社 苗栗縣27日電



通霄電廠2號機舊煙囪今天傍晚近6點時倒下，從此從通霄的地景中消失。圖／張文煥提供 分享 facebook

台電通霄電廠今天指出，高120公尺、畫有飛牛圖案的2號舊機煙囪，已於26日晚間順利放倒，功成身退，未影響廠區發電功能，附近居民則表示，看到煙囪倒下時，感覺就像在拍電影一樣。

通霄火力發電廠副廠長黃清泉指出，廠區已完成發電機組更新，伴隨通霄鄉親近30年的1、2、3號煙囪，正在進行拆除作業，由於每座煙囪底寬14公尺、高120公尺，依據周邊環境不同採不同拆除方式。

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黃清泉表示，1號煙囪附近有許多建築物，使用切割工法，像甜甜圈似的一圈一圈切割後，再以大型吊具吊掛至地面碾碎清運，2號與3號煙囪周遭空間較大，則是採伐樹原理放倒。

其中畫有飛牛圖案的2號煙囪，於26日晚間近6時許，工程人員先在煙囪底部鑿開高5公尺，長度超過煙囪底部圓周一半開口，並以2條鋼纜微調，讓煙囪以自體重量傾斜，依安全規畫方位順利倒下。

電廠為了安全起見，並未開放參觀，但仍有不少在地居民在廠區外觀看，直呼「很大聲、簡直就像在拍電影一樣」，在地攝影玩家張文煥更透過縮時攝影，記錄煙囪倒下，具有歷史性的珍貴畫面。張文煥表示，通霄是「土生土長的地方，感情滿深厚，忽然間看到煙囪倒下來，感到很不捨」。

通霄電廠指出，為避免煙囪倒地造成衝擊，保障電力系統安全調度，全廠發電機組發電量降低一半，同時配置4台灑水車進行噴水，抑制粉塵擴散，整個拆除作業順利完成後，發電不受影響，而未來肩負中部地區以及全台穩定供電的重大任務，將交棒給新的1、2、3號機組，象徵新時代來臨。