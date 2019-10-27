他行醫守護75年 他獲行政院文化獎…地方辦桌致敬
2019-10-27 08:00
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
昨晚的苗栗縣公館鄉福基國小校園很溫馨，中庭高掛「恭向醫界耆宿春梅醫師、文壇泰斗李喬尊師致敬親睦音樂福會」紅布條，席開53桌，還有音樂會，地方向98歲老醫師謝春梅，及今年行政院文化獎得主客家籍作家李喬致敬。
這場活動由苗栗桐花扶輪社、鄉土水彩畫家退休校長張秋臺發起，獲得熱烈回響，張秋臺說，謝春梅75年如一日，守護地方鄉親健康，李喬獲得藝文國家最高榮譽，2人是公館鄉傑出人士值得尊敬，特別安排4炆4炒客家傳統美食辦桌，邀請原住民歌手張秀美等人現場演唱，向2人致敬。
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公館鄉福基診所老醫師謝春梅曾獲台灣醫療奉獻、醫療典範及最資深醫療奉獻獎，蔡英文總統今年9月還特別到診所拜訪，並表達敬意，謝老醫師強調行醫是救人的志業，忙著出診及看病，「我的身體健康是這樣忙來的」，可以忙多久，他就會忙多久，有生之年會一直行醫不輟，
86歲的李喬本名李能棋，苗栗縣大湖鄉人，定居在公館鄉，手稿創作逾千萬字，「寒夜三部曲」、「埋冤‧一九四七‧埋冤」等長篇小說膾炙人口，也被認為是研究228事件的專家，曾獲吳三連文藝獎、國家文化藝術基金會國家文藝獎（文學類），及客委會「終生貢獻獎」等，至今維持創作不輟。
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