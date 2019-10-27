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高市第6選區是屠殺者殺人魔居地？ 吳佩蓉批陳柏惟失言

印刷字太死板！ 練美字從這本「手寫生字簿」開始

2019-10-27 07:25聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市大忠國小推動「硬筆書法」十多年，5年前校方經校務會議，將硬筆書法定位為學校特色，，每年暑假大忠國小的老師們還會將教科書中的生字「手寫」後印製成生字簿給學生練習，今年9月新學期開學後，搭上108新課綱，結合不同科目推出跨科課程，讓硬筆書法更加有趣。

大忠國小十多年前由老師李盛德開始推行「硬筆書法」，目前一到六年級每周會有一堂硬筆書法課程，讓學生透過練字穩定心情，校園中也會展出優秀作品，學生有目標、可展現企圖心，每2年舉行一次作品義賣會李盛德表示，舉辦作品義賣會的用意除讓學生作品可以幫助別人外，也能讓家長了解學生學習狀況。

李盛德說，手寫字可以讓學生觀察字體長短、線條及結構，教導學生寫字的技巧，而不是死板板的照著印刷字練習。在教材及課程中下足苦心該校老師也下足苦心，每年暑假都會把新一學期的教科書中的生字，「手寫」後印製成生字簿，讓學生跟著練習寫。

大忠國小硬筆書法課程靠著教師們一點一滴努力打出口碑，最有特色的是每年暑假，教師們就會將教科書中的生字「手寫」成生字簿，印刷給學生練習書寫，推行硬筆書法的老師

李盛德表示，其他外縣市雖然也有硬筆書法課程，但多是請大學教授或校外人士書寫字體後輸入電腦資料庫，配合教學去資料庫中抓出字體印刷，但大忠國小了師們是一點一滴每年都重新手寫，因為「老師也會力求字跡進步，所以每年都會重寫。」

除硬筆書法生字簿外，課程教材還會隨著年級不同有所改變，比如高年級的課程結合時事，年初時，在中國書法史上被認為是「天下第二行書」顏真卿的《祭姪文稿》外借至東京，硬筆書法課程就讓學生試著去臨摹、琢磨字體細節，搭上時事讓課程變得活潑。

大忠國小推行硬筆書法，在教材及課程中下足苦心，除了將教科書中的生字「手寫」成生字...
大忠國小推行硬筆書法，在教材及課程中下足苦心，除了將教科書中的生字「手寫」成生字簿，大量印刷讓學生邊書寫邊觀察字體線條。記者陳夢茹／攝影
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大忠國小推行硬筆書法，在教材及課程中下足苦心，除了將教科書中的生字「手寫」成生字...
大忠國小推行硬筆書法，在教材及課程中下足苦心，除了將教科書中的生字「手寫」成生字簿，大量印刷讓學生邊書寫邊觀察字體線條。記者陳夢茹／攝影
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大忠國小推行硬筆書法，在教材及課程中下足苦心，除了將教科書中的生字「手寫」成生字...
大忠國小推行硬筆書法，在教材及課程中下足苦心，除了將教科書中的生字「手寫」成生字簿，大量印刷讓學生邊書寫邊觀察字體線條。記者陳夢茹／攝影
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