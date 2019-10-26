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影／夕陽餘暉中 通霄2號機大煙囪轟然傾倒

2019-10-26 22:44聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

「砰！」台電通霄火力發電廠1、2、3號舊機組的彩繪煙囪目前進行拆除作業，其中繪有飛牛圖案的2號機煙囪，今天傍晚近6點時，以類似「砍樹」方式在夕陽餘暉中轟然倒地，從矗立近30年的「崗位」率先功成身退，過程吸引攝影愛好者記錄，留下珍貴的歷史畫面。

通霄電廠完成1到3號複循環發電機組更新，舊機組煙囪拆除作業今年5月招標完成後即展開，3支巨大的舊煙囪高達120公、底部直徑達14公尺，分別繪有「歡迎蒞臨通霄」字樣及飛牛、海豚圖案。

1號機舊煙囪因腹地有限，採取切割工法，類似甜甜圈從頂部一圈一圈切割後，再以大型吊具吊掛至地面碾碎清運；2、3號機煙囪規畫採取底部鑿孔，以類似砍樹的方式讓煙囪傾倒。

1號機煙囪目前已拆除約1/3高度，有飛牛圖案的2號機煙囪在拆除外部排煙通道後，工作人員從底部距地面約5公尺處朝煙囪圓周開始鑿孔，在鑿空超過圓周一半後，煙囪會因自體的重量而自然倒下，施工單位並透過2條鋼纜進行「微調」，使煙囪能安全倒向規畫的方位。

2號機煙囪即將傾倒的訊息前幾天傳出，吸引不少鎮民關切，電廠為安全起見，並未開放，但仍吸引不少人在廠外等候觀察，由於大煙囪倒下的時間難以確切掌握，攝影工作者張文煥在多處地點架設縮時攝影機，今天傍晚5點53分從多個角度成功記錄下大煙囪倒下的瞬間。

張文煥說，2號機煙囪倒下的瞬間他並未親眼目睹，但在市區可聽見「砰」的一聲巨響，煙囪倒下只是幾秒鐘的時間。

通霄電廠表示，為避免煙囪傾倒造成衝擊，施工單位在相對落點設置了3組緩衝堆，防止物體飛濺；此外為保障電力系統安全調度，全廠發電機組也降為原發電量一半運轉；另外為防止粉塵汙染，作業前先行實施地面灑水，煙囪拆除時配置4台灑水車，在煙囪傾倒時立即灑水抑制粉塵擴散，拆除作業順利完成。

通霄電廠2號機舊煙囪今天傍晚近6點時倒下，發出一聲轟然巨響。圖／張文煥提供
通霄電廠2號機舊煙囪今天傍晚近6點時倒下，發出一聲轟然巨響。圖／張文煥提供
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通霄電廠2號機舊煙囪今天傍晚近6點時倒下，從此從通霄的地景中消失。圖／張文煥提供
通霄電廠2號機舊煙囪今天傍晚近6點時倒下，從此從通霄的地景中消失。圖／張文煥提供
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通霄火力發電廠1至3號舊機組煙囪進行拆除作業，2號機煙囪(右二)以「砍樹」方式拆...
通霄火力發電廠1至3號舊機組煙囪進行拆除作業，2號機煙囪(右二)以「砍樹」方式拆除，在今天傍晚近6點時倒下。記者胡蓬生／攝影
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通霄電廠2號機舊煙囪今天傍晚近6點時倒下，圖為傾倒前的影像。圖／張文煥提供
通霄電廠2號機舊煙囪今天傍晚近6點時倒下，圖為傾倒前的影像。圖／張文煥提供
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