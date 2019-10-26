電子煙入侵校園 桃市研擬訂管理自治條例

2019-10-26 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



電子煙氾濫，若內含尼古丁等物質恐戕害身心健康，桃園市近年未成年吸菸比率上升，推測與好奇吸食電子煙有關，由於菸害防制法尚未修法，電子煙未被納管，全台現僅新竹市通過電子煙管制自治條例，六都仍無，台中市則預計明年送議會審議，桃園多名議員要求市府衛生局加快腳步，跟進自訂桃園電子煙管制自治條例，衛生局長王文彥允諾將研議辦理。

依衛福部國健署統計，桃園市未成年吸菸與電子煙比例皆高於全國，尤其新型態菸品電子煙數據居高不下，去年國中生吸電子煙率為2.6%高於全國1.9%、高中職生吸電子煙率為4.6%同樣高於全國3.4%，王文彥坦言，成人吸菸比例下降，但未成年比例上升「是個警訊」。

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市府衛生局指出，電子煙業者常以新奇廣告與造型並透過網路快速傳銷，主要利用電子霧化器將菸油加熱霧化，有的菸商甚至標榜沒菸油，可添加水果、薄荷等增添香氣，吸引吸引未成年兒少吸食，但電子煙內含尼古丁、甲醛、乙醛等物質，就可能造成上癮、致癌等風險。

市議員張桂綿、劉勝全、梁為超與簡智翔等人直言，電子煙對健康有疑慮，但路邊仍可見販售店面，「到底合不合法」，劉更說接獲不少陳情，校園抽電子菸氾濫，國小到高中都有。

王文彥說，目前國內菸害防制法只針對紙菸有明確防制，但若查獲電子煙外形似菸品，可以違法菸害防制法第14條處辦，今年已裁處9件，另也檢出9件電子煙內含尼古丁，已依違反藥事法移送司法檢警調單位偵辦，衛生局將持續稽查販售電子煙店面，查驗產品是否違法。