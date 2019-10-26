庶民起義新竹場 竹蓮寺前挺韓人氣強強滾

庶民起義新竹場今天在新竹市竹蓮寺前封街舉辦，從下午到晚間不斷湧進大批國民黨總統參選人韓國瑜的支持者，竹蓮寺主委、市議會議長許修睿說，他從政1、20年從未看過那個參選人魅力這麼強，有這麼多支持支自願追隨，面對黑韓勢力，呼籲選民「他越黑我越挺」，把韓送進總統府，讓韓好好帶領台灣，台灣安全，人民有錢。

許修睿、市議會副議長余邦彥及國民黨多名市議員、立委參選人鄭正鈐下午與陳清茂等挺韓「五虎將」、「村長」桃園市議員詹江村等人一起在竹蓮寺參拜，隨後登上「庶民起義」大舞台造勢，舞台前滿滿人潮，旗海舞動。

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許修睿代表竹蓮寺及市議會感謝來自各地的庶民，雖是假日卻專程趕來支韓國瑜，讓他非常感動，也強調傳統廟口文化就是大家閒聊談政治、評論執政，他說，有那個國家的政黨執政權在手中，國會也過半，卻每天在批評在野黨，不僅非常奇怪，也代表對執政沒有信心。

他說，民進黨執政3年半來，沒做過1件百姓喜歡的事，包括一例一休、同婚、普悠瑪事件等，每件都證明沒有執政能力，鄉親才會這麼辛苦，韓國瑜或助選團無論在那裡，都有這麼多支持者自願追隨。。

許修睿說，他從政1、20年來，從沒看過有參選人魅力這麼強，以前選舉沒有炒米粉、準備便當等，絕對沒有人會來，但韓國瑜的支持者，無論颳風下雨、烈日當空、沒吃沒喝卻都自願追隨，這種精神讓他非常感動，希望每個人發揮力量，一定要把韓國瑜送進總統府，也要支持鄭正鈐進立法院，政黨票要投給國民黨，讓國民黨在立法院的席次過半，韓國瑜才會好施政。

鄭正鈐說，民進黨這3年多來做的荒唐事罄竹難書，永遠是雙標準，台灣這3年外交、經濟、兩岸關係都亂，連價值觀都變得混亂，選舉剩77天，不僅1人要拉5票，也要往外擴增，懇請大家支持韓國瑜。