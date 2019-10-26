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拱天宮籌建千、順將軍雕像 黑面二媽出巡衝撞找方位

2019-10-26 20:39聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮在聯外道路「拱天路」籌建千里眼、順風耳石雕，今天下午請出拱天宮黑面二媽為2尊雕像看方位安座，進行雕像組裝的動工儀式，兩尊石雕神像預計11月4日上午11點15分舉行開光典禮。

白沙屯媽信仰在國內愈來愈興旺，每年往北港朝天宮徒步進香之旅吸引數萬香客隨行，讓周邊道路塞爆，廟方去年初爭取開闢「拱天路」銜接台1線公路，成為拱天宮對外的重要聯絡道路，在靠近台1線公路的路段，並預留千里眼、順風耳將軍的石雕基座。

拱天宮總幹事陳春發指出，廟方籌建的千、順將軍雕像，每尊都高達6.6公尺，從大陸泉州訂製，以青斗石雕製，每尊神像各有5塊構件，日前都已運抵，兩尊石雕神像製作經費358萬元9000元。

拱天宮今天中午過後，請出黑面二媽為千里眼、順風耳將軍石雕看方位，過程中神轎頻頻衝撞基座，白沙屯媽祖婆網站全程記錄精采過程。

陳春發表示，千順將軍兩尊石雕方位都朝向台1線公路，雕像構件在大陸花費5個月時間雕製完成並運送來台，組裝預計要8個工作天。

白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，每尊高達6.6公尺，以青斗石...
白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，每尊高達6.6公尺，以青斗石雕製，圖為石雕模型。記者胡蓬生／攝影
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千順將軍2尊石雕神像，每尊將由5塊大型石雕構件組裝。記者胡蓬生／攝影
千順將軍2尊石雕神像，每尊將由5塊大型石雕構件組裝。記者胡蓬生／攝影
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白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，今天下午由宮內的黑面二媽出巡...
白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，今天下午由宮內的黑面二媽出巡為雕像看方位。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
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白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，今天下午由宮內的黑面二媽出巡...
白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，今天下午由宮內的黑面二媽出巡為雕像看方位。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
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白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，今天下午由宮內的黑面二媽出巡...
白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，今天下午由宮內的黑面二媽出巡為雕像看方位。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
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白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，今天下午由宮內的黑面二媽出巡...
白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，今天下午由宮內的黑面二媽出巡為雕像看方位。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
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白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，今天下午由宮內的黑面二媽出巡...
白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，今天下午由宮內的黑面二媽出巡為雕像看方位。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
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千順將軍2尊石雕神像，每尊將由5塊大型石雕構件組裝。記者胡蓬生／攝影
千順將軍2尊石雕神像，每尊將由5塊大型石雕構件組裝。記者胡蓬生／攝影
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白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，每尊高達6.6公尺，以青斗石...
白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，每尊高達6.6公尺，以青斗石雕製，圖為石雕模型。記者胡蓬生／攝影
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白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，基座鄰近台一線路口。記者胡蓬...
白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，基座鄰近台一線路口。記者胡蓬生／攝影
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白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，今天下午由宮內的黑面二媽出巡...
白沙屯拱天宮在「拱天路」籌建千里眼、順風耳將軍石雕，今天下午由宮內的黑面二媽出巡為雕像看方位。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
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白沙屯媽祖北港朝天宮神轎

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