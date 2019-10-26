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陳泓維桃園選立委 酸陳根德老一代、批鄭運鵬空降

2019-10-26 20:09聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今到桃園替黨內提名立委參選人陳泓維助選，柯笑稱陳泓維很有趣，爸爸是民進黨、叔叔是國民黨，他看完上一代決定加入民眾黨；陳今受訪談砲火對準桃園第一選區對手，他稱陳根德到了「爺爺年紀」想法是老一代，鄭運鵬則是一個「完整空降」角色。

柯文哲說，陳泓維最有趣的地方在於，他的爸爸、叔叔分別是民進黨、國民黨，然後這個年輕人看著他的上一代，想一想說還是參加民眾黨好了。

陳泓維今年33歲，他是土生土長的龜山人，父親陳秋喜是桃園市長鄭文燦龜山區的特助，叔叔是國民黨前青工會會長，龍華科大文創系畢業，退伍後創業開廣告設計公司、通訊行，餐飲集團連鎖。

他說，自己不想要藍，也不想要綠，但他沒有選擇，6月決定以無黨籍參選，8月參加民眾黨成立大會直接入黨，柯文哲20日也提名他；他認為，大家不要再吵藍綠的事情，地方居民對立法委員不知道在幹嘛，身為區域立委應該要回到地方為民眾服務。

面對鄭文鵬、陳根德有無勝算？陳說，桃園已經在改變，陳根德是非常直得學習的前輩，但是他年紀有到一定的歲數，也做了5屆的立委，但現在是新的時代，「如果今天是要一個爺爺來幫我們治理地方、爭取福利，他的想法是比較老的那一代，我們需要新的一代站出來」。

媒體問鄭運鵬不年輕嗎？陳泓維說，鄭運鵬真的沒有在做地方服務，非常非常不接地氣，做了一個很完整空降的角色，他適合做不分區，而鄭有個口號稱不關說，陳坦言，現在做一個民代、區域立委說不關說，乾脆不要幹好了，所謂的關說不是「喬事情」，而是用心盡力去為民眾協調。

對此，立委鄭運鵬回應，如果陳參選格局只看到這些，沒看到桃園的改變，讓他感到有點遺憾，但也必須謝謝他肯定我有擔任不分區的能力和份量。

陳根德對於陳的批評一笑置之，表示應該除了對手沒有人會形容他是老摳摳爺爺！如果有機會就地方建設、立院運作、國家發展等議題，大家互相交換意見，這才是民眾要看的重點。

柯文哲（中）今到桃園替陳泓維助選（右）。記者曾健祐／攝影
柯文哲（中）今到桃園替陳泓維助選（右）。記者曾健祐／攝影
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陳泓維獲台灣民眾黨提民，參選桃園第一選區立委。記者曾健祐／攝影
陳泓維獲台灣民眾黨提民，參選桃園第一選區立委。記者曾健祐／攝影
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台灣民眾黨鄭運鵬柯文哲2020選舉2020選舉桃園市立委

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