時代力量新竹市立委參選人高鈺婷競總成立
2019-10-26 20:22中央社 新竹市26日電
時代力量新竹市立法委員參選人高鈺婷競選總部今天開幕，她提出「公平正義、制衡藍綠」競選主軸，發揮科技專業，為台灣產業轉型方向把關，並幫新竹市民爭取權益。
高鈺婷競總今天下午開幕，因適逢萬聖節前夕，她與時力決策委員邱顯智、立委黃國昌等人各自變裝成動漫人物，並推出吉祥物「新竹攻城獅」與現場民眾互動。
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高鈺婷指出，新竹市目前仍是零公托、零社會住宅，公幼比率也低，此次競選主軸為「公平正義、制衡藍綠」，希望能改變台灣的政治樣貌，並努力為新竹市年經家庭爭取應有權利。
黃國昌表示，他認同高鈺婷提出「公平正義、制衡藍綠」口號，希望能實踐公平正義的價值，讓下一代看得到未來。
邱顯智表示，高鈺婷身為基層工程師、兩個小孩的媽媽，能體會新竹科學園區工程師的勞動問題、年輕爸媽的托育問題，相信能改變結構性舊政治。
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