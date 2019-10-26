林智堅變身胡迪警長 率市民狂歡搗蛋

2019-10-26 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



新竹市政府今晚在舊城區封街舉辦「2019萬聖節大遊行-動物搗蛋趴」，為迎接年底新竹動物園全新開園，今年以「動物」變裝為主題，不只州廳變身成動物叢林，市長林智堅更變裝成受小朋友喜愛的「胡迪警長」，與熊抱哥、抱抱龍、鴨仔與兔子動物好朋友結伴遊行，身旁變裝成迷你動物的小朋友也歡喜走跳。

林智堅說，期盼透過西方傳統文化節日「萬聖節」增進彼此交流。同時，全台歷史最悠久的新竹動物園整修後，即將在今年12月28日隆重開幕，日前河馬「樂樂」搶先入住新家，引起廣大迴響，如今趁動物們上班前在舊城區來場「動物狂歡搗蛋派對」，能讓民眾體驗不同的城市氛圍！

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市府教育處指出，今年的萬聖節大遊行隊伍浩浩蕩蕩前往府前廣場、城隍廟、東門圓環、護城河等舊城經典景點「搗蛋」，民眾不分年齡、國籍，裝扮成各式各樣的主題動物爭奇鬥艷，和周圍店家逗趣地互動討糖，十分熱絡。市府為配合主題，特別邀請狂人工作室製作動物行動裝置藝術，沿途還有扯鈴和舞蹈等動物特技秀、光藝術團隊Luxy Boyz與高空藝術團帶來的高空特技表演。