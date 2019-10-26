浪漫台三線藝術季 台鐵內灣線6站變美術館
2019-10-26 19:17中央社 新竹縣26日電
台鐵配合客委會「2019浪漫台三線藝術季」於內灣支線策劃鐵道美術館，今天在竹東火車站熱鬧開幕，竹東到內灣沿線6站裝置創作將擺設作品，邀民眾搭火車看藝術、遊客庄。
客委會表示，這次邀請知名設計師李明道擔任策展人，集結23個藝術家與在地民眾，在台鐵內灣線的竹東、橫山、九讚頭、合興、富貴、內灣6個車站創作，有裝置藝術、塗鴉、漫畫、攝影、剪紙、科技互動等作品。
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客委會指出，今年在農委會林務局支持下，打造外觀仿木造彩繪的「山歌列車」，車廂內部並結合林務局的竹東舊地圖等，帶領遊客乘坐時光列車，體驗客家文化風情。
李明道表示，過去台鐵內灣線是將林木、礦產運輸出去，現在則是把藝術家和作品運進來，藝術家結合在地滋養出來的文化養分創作，讓客家文化意象不再只是桐花、花布或藍染，而是更多屬於當代的文化符號想像。
李明道說，這次參展作品都符合活潑、通俗兩大特色，希望民眾走訪鐵道美術館時，能夠開心玩、開心體驗。
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