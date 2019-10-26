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影／每天半夜3點半睡覺 士子苦讀為「圓一個夢」

2019-10-26 18:01聯合報 記者胡蓬生劉星君／苗栗即時報導

苗栗「士子開中門」活動上午在苗栗市文昌祠舉辦，參加的博士、高考及格者共30人，許多人歷經「寒窗苦讀」歲月，終於圓夢，實現人生目標，更獲得從文昌祠中門進入祭聖的殊榮，光耀門楣。

苗栗縣定古蹟文昌祠歷來有士子開中門傳統，縣府為獎掖文風，從民國96年起改由縣府官辦，迄今已13年，參加學子已逾500人，這也是全台唯一官方舉辦的開中門祭聖典禮，獲博士學位、高考及格者才有資格報名，今年參加的士子，博士7人、高考23人。

「攻讀博士期間曾想放棄，但還是每天對著鏡子喊加油！」63歲余月美年近55歲才決心攻讀博士，她說小時候家裡兄弟姊妹多，家境清苦，一直等到自己的孩子都成長，她才決心考博士，花了5年半時間深造，因仍在私人企業服務，得兼顧工作，這段期間沒日沒夜，幾乎半夜3點半過後才睡覺，一切都為「圓一個夢」。

徐珮貞的姊姊在6年前也曾參加士子開中門，姊妹倆都上進，榮耀家門；賴詠宣、陳思語、謝志偉今年高、普考都錄取，勤學有成；縣議員羅貴星平日從政、忙於服務，仍不忘進修深造，今年順利取得中原大學工業與系統工程學系博士學位。

縣長徐耀昌、副縣長鄧桂菊及教育處、民政處、人事處、文化觀光局等主管都參與開中門活動，今年祭聖由鄧桂菊、縣議員禹耀東擔任主祭，縣府並將錄取士子金榜以「電子榜單」上傳FB粉專，盼彰顯苗栗「提升教育力」的努力，往年拔大豬「智慧毛」，這次也進化成拔「智慧筆」。

參與活動30名士子，博士包括余月美、羅貴星、邱英政、陳佳琳、陳聖昌、林明杰、陳雅郁；高考及格黃子宴、賴詠宣、謝旻樺、黃惠珍、張藝馨、賴惠玲、李家裕、謝志偉、梁家豪、徐珮貞、徐韻菇、邱麗芬、張苑菱、張靖宜、謝欣婷、涂淑涵、吳筱琦、胡子凡、王素幸、陳思語、吳承翰、利玟葶、鄧偉村。

苗栗縣「士子開中門」活動上午在苗栗文昌祠舉辦，博士、高考及格者共30人獲得開中門...
苗栗縣「士子開中門」活動上午在苗栗文昌祠舉辦，博士、高考及格者共30人獲得開中門祭聖殊榮。記者劉星君／攝影
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士子開中門活動的拔智慧毛傳統，今年「進化」改為拔智慧筆。圖／苗栗縣政府提供
士子開中門活動的拔智慧毛傳統，今年「進化」改為拔智慧筆。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣議員羅貴星平日從政、服務工作忙，仍不忘進修深造，今年取得中原大學博士學位。...
苗栗縣議員羅貴星平日從政、服務工作忙，仍不忘進修深造，今年取得中原大學博士學位。記者劉星君／攝影
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苗栗縣「士子開中門」活動上午在苗栗文昌祠舉辦，博士、高考及格者共30人獲得開中門...
苗栗縣「士子開中門」活動上午在苗栗文昌祠舉辦，博士、高考及格者共30人獲得開中門祭聖殊榮。記者劉星君／攝影
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苗栗「士子開中門」活動上午在文昌祠舉辦，士子披紅掛綵。圖／苗栗縣政府供
苗栗「士子開中門」活動上午在文昌祠舉辦，士子披紅掛綵。圖／苗栗縣政府供
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63歲的余月美在55歲時決心圓夢，經5年半進修苦讀，終於圓夢取得博士學位。記者劉...
63歲的余月美在55歲時決心圓夢，經5年半進修苦讀，終於圓夢取得博士學位。記者劉星君／攝影
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參與活動的士子獲得「開中門」入祠祭聖的殊榮。圖／苗栗縣政府提供
參與活動的士子獲得「開中門」入祠祭聖的殊榮。圖／苗栗縣政府提供
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高考謝志偉徐耀昌

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