競選總部入厝 時力高鈺婷舉辦變裝茶會

2019-10-26 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



時代力量新竹市立委參選人高鈺婷市區競選總部今天下午舉行入厝茶會，時力決策委員邱顯智、立法委員黃國昌、竹竹苗市議員都到場祝賀，齊聲宣示從地方進軍中央的決心。此外，適逢萬聖節前夕，高鈺婷辦公室也舉辦兩場親子創作課程及變裝派對，黃國昌化身為美國隊長，高鈺婷則扮成動畫冰雪奇緣中的公主與竹市親子家庭一起同樂。

黃國昌喊出「公平正義，制衡藍綠」，他說，踏入立院後，他與所有時代力量的夥伴們都希望能幫下一代留下一個看得到的未來，大家應該可以認同，公平正義是沒有顏色的，是非對錯是不分黨派的，這也是時力進入國會秉持的原則，如同美國隊長在打擊壞人時，不會先問對方黨派一樣，對就是對，錯就是錯，建立公平正義的社會，才能讓下一代有公平競爭的環境，希望大家能集中選票，將高鈺婷送進國會。

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