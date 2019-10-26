桃園骨董車嘉年華登場 百輛骨董車齊聚車迷HIGH翻

2019-10-26 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



2019經典骨董車在桃園大小玩童道安嘉年華今日登場，集結全國百輛骨董車，除了帶動骨董車文化交流，同時也宣導「路口慢看停」、大車禮讓小車及大車轉彎內輪差危險性等交通觀念，期盼透過各式活動宣導市民重視道安的觀念。

桃園市長鄭文燦出席活動時表示，桃園汽車工業及零組件產業蓬勃，也積極推動自駕車研發，但在智慧駕車前提下，更須培養駕駛人及用路人的道安觀念，，此外，桃園公車率先裝置後視鏡凸鏡及後縮人行道斑馬線，期盼所有開車紳士以安全為重，共同維護交通安全。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

鄭文燦也指出，桃園於今年10月擴編逾600名警力，其中交通大隊增補239名警力，未來死亡、受傷、車損類車禍，將由交大所屬各分隊專責處理，派出所則專注於治安核心業務，讓治安與交通業務分流，預期可提高事故處理品質。