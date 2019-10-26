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桃園骨董車嘉年華登場 百輛骨董車齊聚車迷HIGH翻

2019-10-26 16:33聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

2019經典骨董車在桃園大小玩童道安嘉年華今日登場，集結全國百輛骨董車，除了帶動骨董車文化交流，同時也宣導「路口慢看停」、大車禮讓小車及大車轉彎內輪差危險性等交通觀念，期盼透過各式活動宣導市民重視道安的觀念。

桃園市長鄭文燦出席活動時表示，桃園汽車工業及零組件產業蓬勃，也積極推動自駕車研發，但在智慧駕車前提下，更須培養駕駛人及用路人的道安觀念，，此外，桃園公車率先裝置後視鏡凸鏡及後縮人行道斑馬線，期盼所有開車紳士以安全為重，共同維護交通安全。

鄭文燦也指出，桃園於今年10月擴編逾600名警力，其中交通大隊增補239名警力，未來死亡、受傷、車損類車禍，將由交大所屬各分隊專責處理，派出所則專注於治安核心業務，讓治安與交通業務分流，預期可提高事故處理品質。

交通局長劉慶豐補充，骨董車道安嘉年華於今日、明兩日上午10點30分至下午5點30分在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦，活動現場不僅集聚全國百輛經典骨董車，更以「路口慢看停」為主題，規劃親子道安專區、YouBike免費傷害險投保教學區及機車VR、大型車視野死角、內輪差身歷其境體驗區等交通安全展區，明日則舉辦救援小英雄波力POLI見面會，結合道安闖關送好禮活動，期盼透過各式活動提升道路交通安全。

2019桃園古董車道安嘉年華今日登場，集結全國百輛古董車。記者高宇震／攝影
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2019桃園古董車道安嘉年華今日登場，集結全國百輛古董車。記者高宇震／攝影
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2019桃園古董車道安嘉年華今日登場，除了帶動古董車文化交流，同時也宣導市民重視...
2019桃園古董車道安嘉年華今日登場，除了帶動古董車文化交流，同時也宣導市民重視道安的觀念。記者高宇震／攝影
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2019桃園古董車道安嘉年華今日登場，除了帶動古董車文化交流，同時也宣導市民重視道安的觀念。記者高宇震／攝影
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2019桃園古董車道安嘉年華今日登場，集結全國百輛古董車。記者高宇震／攝影
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