桃園道安嘉年華活動 古董車與老制服吸睛

2019-10-26 16:08 中央社 桃園26日電



桃園市長鄭文燦今天出席在高鐵桃園站前廣場舉辦的道安嘉年華活動，希望透過宣導培養駕駛及用路人的正確觀念。而現場展出古董車及不同世代的交通警察制服，也成為另類焦點。

鄭文燦出席「2019經典古董車在桃園－大小玩童道安嘉年華」表示，桃園汽車工業及零組件產業蓬勃，近年更積極推動自駕車研發，但駕駛人及用路人的道安觀念培養更加重要。

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他說，市府今年的道安教育，以「路口慢看停」為主題，除了讓市民進行機車上路駕駛行為模擬，也實際體驗大客車或大貨車在轉彎處內輪差及視野死角危險性，建立民眾正確交通安全知識。

鄭文燦指出，桃園於10月擴編逾600名警力，其中交通大隊增補239名警力至各分隊，未來A1（死亡）、A2（受傷）及A3（車損）類車禍，將由交大所屬各分隊專責處理，派出所則專注於治安核心業務，讓治安與交通業務分流，相信可以提高事故處理品質。

鄭文燦說，桃園是台灣工商產業發展重鎮，也是國內骨董車零組件重要的供應基地，因此現場也展示自1933年迄今，來自全國約百輛的經典、古董車款，不但造型美麗，在車主的細心保養下都還能上路使用，最老的車齡已有80多年，各式各樣的骨董車相信能讓車迷大飽眼福。

桃園市警局中壢分局也派出4名男女員警，分別穿上三個世代交通警察制服宣導交通法令，其中55年至76年的卡其色警察便服，佩戴勤務腰帶、膠盔並打綁腿。76年延用至今年4月的制服，則改採藏青色長褲搭配淡紫白色襯衫、領帶、盤帽、皮鞋。現場還有最新的藏青色警察制服，帥氣的模樣也成為活動上的另類焦點。