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新竹公園蟲蟲派對登場 昆蟲館湧入親子探索體驗

2019-10-26 14:21聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市新竹公園昆蟲館、氣象站今天開館營運，市府與遠東集團、遠東巨城購物中心今、明兩天在新竹公園舉辦「Zoo Reborn 蟲蟲派對」活動，安排文創市集、音樂饗宴及多項表演，不少親子湧入昆蟲館探索體驗，驚呼連連，市長林智堅說，今晚在舊城區還封街舉辦萬聖節大遊行-動物搗蛋趴，透過系列活動迎接12月28日新竹動物園全新開園。

林智堅說，新竹公園設於1916年，具百年歷史，有許多不時代的建築，包括氣象站、中廣播音站等，因疏於管理成了閒置空間街友聚集，非常可惜，他上任後爭取經費整體規畫設計重新改造，改善公園的環境空間，讓新竹公園呈現完全不同的新風貌。

他說，今天開幕的昆蟲館及日治時期的氣象站，分別由台灣昆蟲館及閣林文創優秀團隊進駐營運，竹市是幸福、兒童城市，盼透過更多公共建設提供市民更優質的生活環境，今、明兩天舉辦蟲蟲派對，今晚也有以動物為主題的萬聖節大遊行，為12月28日動物園開園暖場，歡迎親子踴躍參加。

昆蟲館展示最大及最美的甲蟲，還有象龜、毒蜘蛛、球蟒、鬆獅蜥及變色龍等超多樣物種，台灣昆蟲館團隊將推出精彩的昆蟲體驗課程，一系列策展會帶給市民最佳的生態教育展示空間。昆蟲館一開放即湧入不少親子探索，家長忙著為孩子拍照留念，林智堅也由昆蟲館人員指導餵食象龜。

文化局指出，今、明兩天上午10點至下午4點，昆蟲館每個整點都有昆蟲探索導覽體驗與自主學習單，氣象站有歷史特展及親子書坊，風livehouse有《小兒子》航向無限特映會，玻璃工坊有限定昆蟲主題的玻璃DIY，戶外廣場更有好好手感微笑市集，全台百名創作職人，為大家準備一場獨特的不插電市集。

還有昆蟲分享活動、蟲逢樂趣氣球DIY、音樂饗宴、知識小學堂、蟲蟲馬戲團、蟲蟲總動員、打卡換好禮等活動，詳情可上臉書搜尋新竹市新鮮事。

新竹市昆蟲館今天開館營運，湧入不少親子探索體驗。記者黃瑞典／攝影
新竹市昆蟲館今天開館營運，湧入不少親子探索體驗。記者黃瑞典／攝影
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今、明兩天在新竹公園舉辦的「Zoo Reborn 蟲蟲派對」活動，安排文創市集、...
今、明兩天在新竹公園舉辦的「Zoo Reborn 蟲蟲派對」活動，安排文創市集、音樂饗宴及蟲蟲馬戲團等多項表演。記者黃瑞典／攝影
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新竹市昆蟲館今天開館營運，湧入不少親子探索體驗。記者黃瑞典／攝影
新竹市昆蟲館今天開館營運，湧入不少親子探索體驗。記者黃瑞典／攝影
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新竹市長林智堅由昆蟲館人員指導餵食象龜。記者黃瑞典／攝影
新竹市長林智堅由昆蟲館人員指導餵食象龜。記者黃瑞典／攝影
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新竹親子林智堅

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