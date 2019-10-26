新竹公園蟲蟲派對登場 昆蟲館湧入親子探索體驗

2019-10-26 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹即時報導



新竹市新竹公園昆蟲館、氣象站今天開館營運，市府與遠東集團、遠東巨城購物中心今、明兩天在新竹公園舉辦「Zoo Reborn 蟲蟲派對」活動，安排文創市集、音樂饗宴及多項表演，不少親子湧入昆蟲館探索體驗，驚呼連連，市長林智堅說，今晚在舊城區還封街舉辦萬聖節大遊行-動物搗蛋趴，透過系列活動迎接12月28日新竹動物園全新開園。

林智堅說，新竹公園設於1916年，具百年歷史，有許多不時代的建築，包括氣象站、中廣播音站等，因疏於管理成了閒置空間街友聚集，非常可惜，他上任後爭取經費整體規畫設計重新改造，改善公園的環境空間，讓新竹公園呈現完全不同的新風貌。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他說，今天開幕的昆蟲館及日治時期的氣象站，分別由台灣昆蟲館及閣林文創優秀團隊進駐營運，竹市是幸福、兒童城市，盼透過更多公共建設提供市民更優質的生活環境，今、明兩天舉辦蟲蟲派對，今晚也有以動物為主題的萬聖節大遊行，為12月28日動物園開園暖場，歡迎親子踴躍參加。

昆蟲館展示最大及最美的甲蟲，還有象龜、毒蜘蛛、球蟒、鬆獅蜥及變色龍等超多樣物種，台灣昆蟲館團隊將推出精彩的昆蟲體驗課程，一系列策展會帶給市民最佳的生態教育展示空間。昆蟲館一開放即湧入不少親子探索，家長忙著為孩子拍照留念，林智堅也由昆蟲館人員指導餵食象龜。

文化局指出，今、明兩天上午10點至下午4點，昆蟲館每個整點都有昆蟲探索導覽體驗與自主學習單，氣象站有歷史特展及親子書坊，風livehouse有《小兒子》航向無限特映會，玻璃工坊有限定昆蟲主題的玻璃DIY，戶外廣場更有好好手感微笑市集，全台百名創作職人，為大家準備一場獨特的不插電市集。