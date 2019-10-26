超浪漫！新竹縣集團婚禮 36對新人放閃完成終身大事

2019-10-26 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹縣集團結婚今天在湖口鄉好客文創園區浪漫登場，有新人穿著中式婚服，也有新人穿上原住民傳統服裝，還有歐洲宮廷風的新人，在一片白色婚紗、黑色西裝中，特別引人注目，36對新人邊放閃邊完成終身大事，氣氛浪漫溫馨。

洪榮隆與黃于欣相識於澳洲，在異鄉一路相扶、相持到回台灣，經過多年的愛情長跑，決定組成家庭。洪榮隆說，他是土生土長的新竹縣人，以前就知道縣府有舉辦集團結婚，也希望能參加，很幸運報名成功。小倆口在結婚這天特地穿上女方媽媽準備的泰雅族傳統服裝，延續女方家結婚傳統。

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黃湧益與陳盈婷也特地為了集團結婚精心打扮，配合好客文創園區古色古香的古色古香的紅磚樓牆，穿了大紅色喜氣洋洋的中式婚服，連養了10年的愛犬也穿上同款的衣服，可愛又吸睛。兩人是在與共同好友一同出遊時認識，過去共同創造了許多甜蜜回憶，也決定要一起手拉手堅定地走下去。

擔任證婚人的市長楊文科表示，縣府已辦理19屆的集團結婚，促成700多對佳偶完成終身大事。縣府也會持續推動家庭補助政策，讓年輕縣民「願婚、喜生、樂養」。

他向新人分享，自己與太太結婚42年，剛度過「紅寶石婚」，維持夫妻感情好的祕訣就是「裝傻」，只要「老婆大聲，我就小聲」，無論是再大的風暴，都會很快就過去。