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超浪漫！新竹縣集團婚禮 36對新人放閃完成終身大事

2019-10-26 14:07聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹集團結婚今天在湖口鄉好客文創園區浪漫登場，有新人穿著中式婚服，也有新人穿上原住民傳統服裝，還有歐洲宮廷風的新人，在一片白色婚紗、黑色西裝中，特別引人注目，36對新人邊放閃邊完成終身大事，氣氛浪漫溫馨。

洪榮隆與黃于欣相識於澳洲，在異鄉一路相扶、相持到回台灣，經過多年的愛情長跑，決定組成家庭。洪榮隆說，他是土生土長的新竹縣人，以前就知道縣府有舉辦集團結婚，也希望能參加，很幸運報名成功。小倆口在結婚這天特地穿上女方媽媽準備的泰雅族傳統服裝，延續女方家結婚傳統。

黃湧益與陳盈婷也特地為了集團結婚精心打扮，配合好客文創園區古色古香的古色古香的紅磚樓牆，穿了大紅色喜氣洋洋的中式婚服，連養了10年的愛犬也穿上同款的衣服，可愛又吸睛。兩人是在與共同好友一同出遊時認識，過去共同創造了許多甜蜜回憶，也決定要一起手拉手堅定地走下去。

擔任證婚人的市長楊文科表示，縣府已辦理19屆的集團結婚，促成700多對佳偶完成終身大事。縣府也會持續推動家庭補助政策，讓年輕縣民「願婚、喜生、樂養」。

他向新人分享，自己與太太結婚42年，剛度過「紅寶石婚」，維持夫妻感情好的祕訣就是「裝傻」，只要「老婆大聲，我就小聲」，無論是再大的風暴，都會很快就過去。

楊文科也用客家四句聯祝福36對新人，「看見新娘笑連連，夫妻一對好姻緣；新生貴子名聲好，財丁兩旺萬萬年」，祝福所有新人「早生貴子」。

洪榮隆與黃于欣在集團結婚這天特地穿上女方媽媽準備的泰雅族傳統服裝。記者陳斯穎／攝...
洪榮隆與黃于欣在集團結婚這天特地穿上女方媽媽準備的泰雅族傳統服裝。記者陳斯穎／攝影
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配合好客文創園區古色古香的古色古香的紅磚樓牆，黃湧益與陳盈婷穿了大紅色喜氣洋洋的...
配合好客文創園區古色古香的古色古香的紅磚樓牆，黃湧益與陳盈婷穿了大紅色喜氣洋洋的中式婚服，連養了10年的愛犬也穿上同款的衣服，可愛又吸睛。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣集團結婚今天在湖口鄉好客文創園區浪漫登場，36對新人邊放閃邊完成終身大事，...
新竹縣集團結婚今天在湖口鄉好客文創園區浪漫登場，36對新人邊放閃邊完成終身大事，氣氛浪漫溫馨。記者陳斯穎／攝影
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集團結婚新竹楊文科

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