中壢SOGO週年慶11月6日開跑 祭出多達20波來店禮
2019-10-26 12:56
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
下半年各家百貨磨刀霍霍準備展開大戰，中壢SOGO週年慶11月6日正式開跑，為期12天的週年慶，祭出多達20波消費來店禮，挑戰業績13億，第4季可望5%成長。21週年慶更首度推出史上最低門檻抽獎，單筆消費888元，即可抽iPhone 11 Pro 64GB。
2019年週年慶消費來店禮火力全開，12天期間不僅有合計高達20波的消費來店禮，加上全台授權的SNIDEL及Samantha thavasa，推出各式生活良伴用品，此外，中壢SOGO加碼推出全台獨家授權的「PUMA折口後背包」與「new balance運動收納提袋」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
今年也推出的線上支付HAPPY GO Pay，於本次週年慶享有最高回饋，單筆滿6000元，加送1400點（等同400元折抵金），還可參加信用卡滿額禮、特別回饋、樓面滿額贈與來店禮，最高34.17%的回饋。
化妝品是週年慶的超級戰區，中壢SOGO首度舉辦HAPPY GO卡友買化妝品抽Panasonic 4K 55吋電視（限量3台），並推出三波段滿額贈，更加贈早晚館外排隊限日限量SOGO禮券100元。
特別推出限定話題品牌POP-UP STORE，包括大桃園獨家品牌首度周年慶的JO MALONE、LAURA MERCIER、ALBION、日本NO.1少女服飾repipi、日本NO.1嬰兒&寵物推車雙料冠軍的AirBuggy、及深受年輕人喜愛的GRACEGIFT、HUNTER與VACANZA飾品，限日展售。
另外，中壢SOGO今年10月盛大重新開幕MUJI無印良品，是桃園最大店舖，門市上看300坪，同時也是桃園唯一一家生活選書外，以完整的專業顧問群與豐富商品提案，打造專屬於MUJI無印良品的購物、閱讀與咖啡休憩空間。
留言