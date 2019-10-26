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中壢SOGO週年慶11月6日開跑 祭出多達20波來店禮

2019-10-26 12:56聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

下半年各家百貨磨刀霍霍準備展開大戰，中壢SOGO週年慶11月6日正式開跑，為期12天的週年慶，祭出多達20波消費來店禮，挑戰業績13億，第4季可望5%成長。21週年慶更首度推出史上最低門檻抽獎，單筆消費888元，即可抽iPhone 11 Pro 64GB。

2019年週年慶消費來店禮火力全開，12天期間不僅有合計高達20波的消費來店禮，加上全台授權的SNIDEL及Samantha thavasa，推出各式生活良伴用品，此外，中壢SOGO加碼推出全台獨家授權的「PUMA折口後背包」與「new balance運動收納提袋」。

今年也推出的線上支付HAPPY GO Pay，於本次週年慶享有最高回饋，單筆滿6000元，加送1400點（等同400元折抵金），還可參加信用卡滿額禮、特別回饋、樓面滿額贈與來店禮，最高34.17%的回饋。

化妝品是週年慶的超級戰區，中壢SOGO首度舉辦HAPPY GO卡友買化妝品抽Panasonic 4K 55吋電視（限量3台），並推出三波段滿額贈，更加贈早晚館外排隊限日限量SOGO禮券100元。

特別推出限定話題品牌POP-UP STORE，包括大桃園獨家品牌首度周年慶的JO MALONE、LAURA MERCIER、ALBION、日本NO.1少女服飾repipi、日本NO.1嬰兒&寵物推車雙料冠軍的AirBuggy、及深受年輕人喜愛的GRACEGIFT、HUNTER與VACANZA飾品，限日展售。

另外，中壢SOGO今年10月盛大重新開幕MUJI無印良品，是桃園最大店舖，門市上看300坪，同時也是桃園唯一一家生活選書外，以完整的專業顧問群與豐富商品提案，打造專屬於MUJI無印良品的購物、閱讀與咖啡休憩空間。

中壢SOGO週年慶天天有消費來店禮，加碼推出全台獨家授權的「PUMA折口後背包」...
中壢SOGO週年慶天天有消費來店禮，加碼推出全台獨家授權的「PUMA折口後背包」。圖／中壢ＳＯＧＯ提供
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中壢SOGO週年慶於11月6日正式開跑，為期12天的週年慶，祭出多達20波消費來...
中壢SOGO週年慶於11月6日正式開跑，為期12天的週年慶，祭出多達20波消費來店禮，挑戰業績13億。圖／中壢ＳＯＧＯ提供
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中壢SOGO週年慶天天有消費來店禮，加碼推出全台獨家授權的「new balanc...
中壢SOGO週年慶天天有消費來店禮，加碼推出全台獨家授權的「new balance運動收納提袋」。圖／中壢ＳＯＧＯ提供
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中壢SOGO週年慶於11月6日正式開跑，為期12天的週年慶，祭出多達20波消費來...
中壢SOGO週年慶於11月6日正式開跑，為期12天的週年慶，祭出多達20波消費來店禮，挑戰業績13億。圖／中壢ＳＯＧＯ提供
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SOGO無印良品品牌

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