楊梅趴趴走暨職訓嘉年華 吸引近8000人參與
2019-10-26 11:10
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
108年楊梅趴趴走暨職訓園區嘉年華今日上午在楊梅秀才步道及桃竹苗分署園區舉行，楊梅趴趴走是楊梅連續5年舉行的地方運動盛事，今年與桃竹苗分署結合職訓園區嘉年華，吸引近8000人參與。桃園市鄭文燦市長、勞動部勞動力發展署黃秋桂署長上午也特別前往會場為活動揭開序幕。
鄭文燦表示，楊梅區連續5年辦理趴趴走活動，今年活動人氣再創高峰，舉辦健走活動目的在於鼓勵市民走出戶外、快樂健走、持續運動，希望市民朋友都能健康幸福。楊梅公所正進行秀才步道修復工程，將增加茶園及水岸步道，並在路幅寬敞處設置景觀花架、休憩平台，讓民眾能駐足欣賞茶園及水岸美景，新增長度約1公里，工程經費約800萬元，預計明年3月完工，將提供市民更優質之登山步道。
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楊梅區長羅國裕表示，今年人數突破新高，感謝所有民眾熱情參與，將積極完成秀才步道整修工程，提供更好的健行環境，本次活動與職訓結合，希望能促進親子及家庭幸福，讓楊梅充滿歡笑及溫馨。秀才步道全長約4公里，沿途行經翠綠梯田狀的秀才茶園，至高點有極廣闊的視野，能俯瞰楊梅市區及欣賞壯闊山勢，適合全家大小一同健走。
完成健走的民眾，還可憑手環核章兌換迪士尼正版授權限量馬克杯，會場主舞台也有豐富的表演，由客家新樂團及客家金曲新星黃于娟帶來精彩演出。除健走活動，桃竹苗分署園區內設置70個攤位，擺出各式體驗DIY與美食試吃試飲，讓民眾透過體驗了解職業技能並找到自己的興趣。
其中「賈桃樂學習主題館」尤其受歡迎，大、小朋友透過VR體感遊戲認識不同的行業，另外現場還有MOMO親子台糖果姊姊帶動跳、大型氣墊屋、親子蛋糕裝飾大賽吸引許多親子一同參與。
今日包括桃園市長鄭文燦、市議員周玉琴、李家興、涂權吉、鄭淑方、勞動部勞動力發展署黃秋桂署長、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署分署長賴家仁、臺灣桃園地方檢察署主任檢察官趙燕利、楊梅區長羅國裕、楊梅農會總幹事周宗維、立法委員參選人黃世杰、各里里長均出席活動。
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